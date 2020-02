Lukijalta: Rakentamisen ABC – miten rakennetaan talo oikein

Vanha sääntö on, että katto on talon tärkein osa. Jos se vuotaa, talo menee nopeasti pilalle kosteusvaurioiden takia.

Suomen ilmasto-oloissa tasakatto on osoittautunut suurimmaksi kosteusvaurioiden aiheuttajaksi. Talven lumi ja jää pakkasen ja lämpimän vaihtelun lisäksi jauhaa tasakattoon reikiä, joista vesi pääsee rakenteisiin.

Tasakattorakentaminen aloitettiin suuremmin 1970-luvulla ja korjausvelka on miljardiluokkaa kautta maan. Vaikka alun pitäen on ollut joukko harjakaton puolestapuhujia, viesti ei ole mennyt päättäjille perille. Päätöksentekijät huutavat sitten maksajiksi senioreja, pienyrittäjiä, opiskelijoita ja muita työnhakijoita, pienipalkkaisia ihmisiä, mutta rahanmenon alkusyyhyn ei puututa.

Esimerkiksi voitaisiin ottaa vaikka T-sairaala Turussa.

Erilaiset pieneliöt, sienet, bakteerit yms. pitävät kosteasta ja viileästä ja aiheuttavat myös mittavat terveyskustannukset. Kesällä, kun on lämmintä ja paukkupakkasilla flunssaa sairastetaan paljon vähemmän.

Tasakattorakentamisen ongelma on valtava niin Turussa kuin koko Suomessa ja maailmassa pohjoisilla alueilla ja vuoristoissa. Talvisissa olosuhteissa harjakatto vaatii myös "vasikan" eli ulokkeen, mikä estää lumen putoamisen ovesta menijän niskaan.

Toiseksi tärkein talon osa on perusta: talo ei saa uida notkossa, eikä sen alla saa olla lähdettä tms. Jos notkoon rakennetaan, se täytyy joutomaalla korottaa niin korkeaksi, ettei vesi makaa talon perustuksissa.

Vesi on siitä erikoinen molekyyli, että se menee betonista läpi ja kapillaari-ilmiön vaikutuksesta nousee perustuksesta ylempiin rakenteisiin. Jokainen talo täytyy salaojittaa huolellisesti ja asiantuntevasti, putkissa ei saa säästellä.

Betonivalun jälkeen betonin täytyy antaa kuivua niin kauan, että se on varmasti kuiva. Jos sen päälle laitetaan pinnoitteita, mattoja yms., kosteus jää vaarallisesti rakenteisiin.

Talvella, kun on lämpötilaero seinissä, seiniin saattaa kondensoitua eron vaikutuksesta kosteutta. Ikkunoissa on sitä varten tuuletusreikiä. Liian pitävä seinärakenne saattaa aiheuttaa näin kosteusvaurion.

Vesijohdot tulisi tehdä pinta-asennuksina huoneistoihin, eikä betonin sisään kuten 1970-luvulla. Pienikin korroosio putkessa rikkoo putken ja aiheuttaa kosteusvaurion. Sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa putket tulisi tehdä pinta-asennuksena, jolloin säästytään moninkertaiselta työltä. Betonin sisässä kulkeva putki korrodoituu helpommin kuin pinta-asennuksena ilmassa oleva putki.

Pesuhuoneissa ja saunoissa kaakeleiden tulisi olla ehjiä ja niin tiiviitä, ettei vesi pääse rakenteisiin. Pesuhuoneiden ovia ja yleensä ovia on hyvä pitää auki, ilman kierto vähentää kosteutta ja parantaa ilman laatua.

Tärkeää on muistaa myös jääkaappi-ilmiö rakentamisessa. Jos sulkee jääkaapin oven muutamaksi päiväksi ja ottaa töpselin pois seinästä, kaappi homehtuu muutamassa päivässä riippumatta siitä, kuinka hyvin se on tyhjennetty ja siivottu. Jos ovi on auki se ei sen sijaan homehdu.

Yllä olevat kohdat voi tiivistää siihen, että kosteusvaurioiden estämiseksi talon tulee olla kauttaaltaan kuiva rakenteiltaan ja kaikissa rakenteissa täytyy olla riittävä tuuletus.

Uskoisin, että näillä eväillä kosteusvaurioita voitaisiin vähentää 100 prosenttia.

Pertti Koivisto

fyysikko, tähtitieteilijä, fysiikan ja matematiikan opettaja, elektroniikkainsinööri