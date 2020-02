Lukijalta: Kokonaiskuva kärsimyksestä auttaisi yhteiskuntaa suuntaamaan resurssejaan

Buddha sanoi 2500 vuotta sitten, että kärsimykseltä ei välty yksikään ihminen tässä elämässä.

Erään luokittelun mukaan on olemassa fyysistä, psykologista ja eksistentiaalista kärsimystä, esimerkiksi tarkoituksettomuuden tunnetta tai maailmantuskaa.

Kärsimyksellä on monta nimeä: kipu, ahdistus, kateus, näköalattomuus, toivottomuus, yksinäisyys, kiusatuksi tuleminen, alistetuksi tuleminen ja niin edelleen.

Sosiaalinen vaikuttavuusjohdannainen (social impact bond) on rahoitusinstrumentti, joka mahdollistaa yhteiskunnan kehittämiseen tähtäävän työn tekemisen silloin, kun mittaamistapa työn tuloksellisuudelle on laadittavissa.

Kärsimyksen astetta voi erilaisin kyselymenetelmin mitata. Silloin kun kyse on päänsärystä, tilanne on suoraviivainen, kun taas psykologisen ja eksistentiaalisen kärsimyksen muuttaminen luvuiksi on haastavampaa.

Kun mittaristo on laadittu, yhteiskunta voisi työllistää sosiaalisen vaikuttavuusjohdannaisen avulla suuren joukon ihmisiä kärsimyksen lievittämiseen tähtäävään työhön.

Yhteiskunnan resurssit pitäisi suunnata sinne, missä kipupisteet piilevät.

Tanskassa on Happiness Research Institute, joka tutkii onnellisuutta. Maailman onnellisimmaksi maaksi valittu Suomi voisi vastavetona perustaa Kärsimyksen tutkimuskeskuksen.

Nisse Suutarinen

FM

Helsinki