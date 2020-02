Lukijalta: Tutkittu tieto huumeista ei aina käsittele kaikkia näkökohtia

Filosofian tohtorit Annika Laakso ja Jakke Mäkelä kirjoittivat (TS 12.2.) vastauksena opettaja/toimittaja Juhani Happosen mielipidekirjoitukseen "Ministerit vauhdittamassa huumeiden käyttöä" (TS 7.2.), että "Vastuullinen huumepolitiikka perustuu tutkittuun tietoon".

Laakso ja Mäkelä viittaavat arvostetun tiedejulkaisun 53-sivuiseen artikkeliin "Public health and international drug policy" (Lancet 2016; 387: 1427–80). Artikkelin pääkirjoittaja on New Yorkin Columbia-yliopiston apulaisprofessori, asiantuntija sekä ihmisoikeuksien että terveyden tutkimuksen alalla. Hänen 7 tärkeintä julkaisuaan käsittelevät aidsia, hiv-tartuntoja Afrikassa ja huumeita, hiv:iä ja ihmisoikeuksia.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia asioita: Huumeväkivalta, huumemurhat, poliisien/sotilaiden suorittama väkivalta lähinnä USA:ssa, Meksikossa ja Kolumbiassa, huumeiden kanssa tekemisissä oleva hiv, C-hepatiitti ja tuberkuloosi, vankeusrangaistukset useissa maissa, yliannostuskuolemat, huumeriippuvuuden hoito, huumeidentorjuntapolitiikka, oopiumin tuotantomäärät, kokopensaiden kasvattaminen Andeilla, torjunta-aineiden ruiskutuksista aiheutuneet keskenmenot Kolumbiassa ja Hondurasin metsien kaataminen kokaiinipeltojen tieltä.

Kyseisessä artikkelissa ei mainita sanaakaan huumeiden tärkeimmistä haittavaikutuksista. Ei mitään siitä, miten huume tuhoaa yksilön elämän ja vaikuttaa raunioittavasti hänen läheistensä elämään. Ei mitään niistä haittavaikutuksista, joita on havaittu maissa, joissa huumeet on kokonaan tai osittain laillistettu.

Asia saattaa johtua siitä, että artikkeli on julkaistu 2016. Esimerkiksi Coloradon osavaltion karuja kokemuksia ei silloin ollut vielä raportoitu. Toinen syy voi olla se, että kirjoittajien asiantuntemus ja mielenkiinto kohdistui enemmän asian sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen puoleen.

Mutta heidän viestiään ei voi soveltaa sellaisenaan Suomeen.

Sen sijaan meidän on syytä kuunnella varoituksia Suomen kokoisesta Coloradosta, jossa marihuana vapautettiin 8 vuotta sitten.

Liikennekuolemat, joissa kuljettajien huumetesti oli positiivinen marihuanan osalta, nousivat 109 %, marihuanan käyttö lisääntyi aikuisilla 94 %. Marihuanaan liittyvien sairaalahoitojen määrä nousi 101 %. Niiden itsemurhatapausten prosenttiosuus, joissa toksikologiset tulokset olivat positiivisia marihuanalle, nousi 64 %.

Marihuanaa käyttävien raskaana olevien naisten määrä nousi 67 %. Marihuanan vapauttamisen jälkeen pikkulasten myrkytykset lisääntyivät 27 % vuosivauhtia. Jokaista verotuloihin kertynyttä dollaria kohden Colorado käytti noin 4,50 dollaria laillistamisen negatiivisten vaikutusten hoitoon.

Meillä ei ole vankilat täynnä huumeporukkaa. Meillä ei ole sellaista hiv-ongelmaa kuin Afrikassa, meillä ei ole sellaista huumeväkivaltaa kuin Meksikossa.

Meillä on sen sijaan turvallinen järjestäytynyt ja maailmanlaajuisesti katsottuna tasa-arvoinen yhteiskunta, joka pärjää hyvin nykyiselläkin huumelainsäädännöllä. Kunhan kansalaisille ja varsinkin nuorisollemme ei anneta sellaista signaalia, että huumeita voi käyttää vapaasti.

Poliisit ovat huumelakien lieventämisestä kielteisen kantansa lausuneet jo useaan otteeseen. Huumelainsäädäntöä ei tarvitse eikä pidä Suomessa lieventää.

Martti Vastamäki

professori, käsikirurgian dosentti

puheenjohtaja, Raittiuden Ystävät ry.