Lukijalta: Arkeologia ansaitsee muistomerkin – sopiva paikka olisi Maarian Kärsämäki

Turussa on lukuisia julkisia taideteoksia ja muistomerkkejä. Hyvä. Mutta puutteitakin on. Arkeologia ei omaa patsasta ole saanut.

Muinaisjäännösrekisteristä, kulttuuriympäristön palveluikkunasta löytyy sellainen kohde kuin Maarian Kärsämäki. Paikalta on tutkittu ainakin 75 haudaksi tulkittua rakennetta. Alueelta on otettu paljon soraa ratatöiden vuoksi. Uskottavasti hautoja on aika paljon tuhoutunut.

Kohdetta ovat tutkineet koko 1900-luvun merkittävät arkeologit. 1900-luvulla Kärsämäen kylä oli osa Maarian kuntaa. Löytöaineisto, jota on muualtakin lounaisrannikolta, on nimetty kärsämäentyypiksi. Kärsämäentyyppi ajoitetaan ajalle 50–200 jKr.

Paikkaa on luonnehdittu turuksi ennen vanhaa ja uutta Turkua. Kaupunki omistaa kohdealueen. Alueen vieressä on Hiiden kartano.

Olisi hienoa, jos Turkuun tulisi arkeologian patsas erittäin merkittävälle muinaisjäännöspaikalle ja lähelle vanhaa hiisipaikkaa.

Kai Kaituri

Paattinen