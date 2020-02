Lukijalta: Koulupiirijako on tehtävä lapset edellä

Tähän saakka ruskolaiset perheet ovat saaneet valita lastensa alakoulun vapaasti. Nyt Ruskolla ollaan siirtymässä koulupiirijakoon, joka ei ole tasapuolinen eikä johdonmukaisesti suunniteltu. Perusteena on yhden luokanopettajan palkkaamisesta koituva säästö.

Ruskolla toimii neljä alakoulua: Laukolan koulu Vahdolla, Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulut Ruskon keskustassa ja Merttelän koulu Merttelässä. Yläkouluja on yksi, Maunun koulu.

Rusko on kasvava kunta ja oppilasmäärät kasvavat keskustan kouluissa. Alakoulujen tilojen riittävyys ja tehokas käyttö vaatii siis tarkastelua ja suunnittelua.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tarttui viime syksynä toimeen ja päätti, että Merttelään tehdään syksyllä 2020 nykyisen kolmen yhdysluokan sijaan yksi 18 oppilaan 1. luokka sekä luokat 2.-4. ja 5.-6. Perusteena oli säästö, sillä Hiidenvainiossa olisi tällöin yksi 1. luokka ja yksi luokanopettaja aiemmin suunniteltua vähemmän.

Niina Pekkala (vihr) esitti vaihtoehtoisen päätösesityksen, jonka mukaan Merttelässä jatkettaisiin vielä lukuvuosi 2020–2021 nykyisillä luokkajaoilla. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös selvisi kuntalaisille Wilman kautta peruskouluun ilmoittautumisen yhteydessä, kun lähikouluna näkyi joillekin oppilaille kauempana oleva Merttelän koulu.

Ymmärrettävästi asia on herättänyt kuntalaisissa harmitusta. Sosiaalisessa mediassa on asiasta käyty keskusteluja ja siellä lautakunnan jäsenet ovat kertoneet perusteluksi muun muassa Maunun koulun tulevan peruskorjauksen. Sen on suunniteltu alkavan kesällä 2021, joten ensi lukuvuoden järjestelyt eivät siihen vaikuta.

On kerrottu ratkaisun olevan tärkeä kunnan talouden kannalta, uhkakuvina on esitetty jopa kriisikunnaksi muuttuminen ja pakkokuntaliitos.

Me Ruskon Vihreät näemme Ruskon alakoulujärjestelyjen olevan tarkastelun tarpeessa. Suunnitteluun tulisi osallistaa myös kuntalaiset. Olisi saatava olemassa olevat tilat tehokkaampaan käyttöön, jolloin lisärakentamisen tarve vähenisi. Tosiasia kuitenkin on, että kunnan maankäytön suunnittelu tähtää laajentamaan asukaspohjaa siellä, missä koulut ovat jo täynnä.

Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuuston päätökseen ponnen, joka vielä mahdollistaa asian uudelleen tarkastelun ja yhden lisäopettajan palkkaamisen Hiidenvainion koululle lukuvuodeksi 2020–2021. Tällöin kaikki keskustan alueen 1-luokkalaiset pääsisivät edelleen halutessaan Hiidenvainioon ja Merttelä jatkaisi entisellä luokkajaolla.

Mikä tärkeintä, käytäisiin kaikkia osapuolia kuunnellen keskustelua alakoulujen tulevaisuudesta pidemmälle kuin vuodeksi eteenpäin.

Toivomme edelleen, että lautakunta ottaisi asian uudelleen käsittelyyn. Yhden luokanopettajan palkkaus ei tee Ruskosta kriisikuntaa. Koulutus ei ole oikea säästökohde kunnassa, joka haluaa houkutella uusia lapsiperheitä ja pitää nykyiset.

Ruskon Vihreät

Monika Antikainen, Joel Hakala, Susanna Jansén, Miia Käär, Nora Ojala, Saija Ojansuu, Niina Pekkala, Iida Salonen, Marju Teinikivi