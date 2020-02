Lukijalta: Jätelain uudistuksen on perustuttava tutkittuun tietoon asukkaiden hyödyksi

Mauri Kivilaakso nimitti mielipidekirjoituksessaan (TS 7.2.) kuntien järjestämän jätehuollon ensisijaisuutta valuviaksi Suomen jätelaissa. Mielipiteensä perusteluksi hän arvioi, että kuljetusten järjestämisvastuun siirtäminen kuntien omistamalle jäteyhtiölle nostaisi kiinteistöjen jätehuollon kustannuksia Turussa.

Yhdyskuntajätehuollon sääntelyn keskeisin tavoite on varmistaa jätehuollon järjestäminen ympäristön kannalta turvallisella tavalla. Ympäristönsuojelu taas on meille kaikille kuuluvan oikeuden suojelu, ei yksilön valinnanvapauteen liittyvä asia. Siksi jätehuollon järjestämisvastuu on annettu julkiselle toimijalle, kunnalle.

Tutkimusten valossa jätelain linjaus kuitenkin näyttää erittäin perustellulta. Tulevan jätelain tulisikin perustua tutkittuun tietoon, eikä mielikuviin. Esimerkiksi Kiinteistöliiton viime syksynä julkaiseman indeksitalovertailun tulokset tukevat siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tehokkaan jätehuollon aikaansaamiseksi.

Ero kalleimpien ja edullisimpien kuntien asukkaiden jätehuollon kustannusten välillä on liki kolminkertainen. Eroa selittää jätteen kuljetusjärjestelmä: kun kunta hankkii jäteastian tyhjennyksen kaikille asukkailleen, on asiakashinta matalampi. Logistiikan tehostuessa myös kuljetusten ympäristökuorma pienenee merkittävästi.

Jätehuollon kustannustehokkuus tiiviillä asuinalueilla on ehdottomasti totta. Esimerkki tästä on Turun TVT Asuntojen projekti, jossa kartoitus kiinteistöjensä jätepisteistä ja jätteenkuljetuksesta toteutettiin LSJH:n tuella.

LSJH toimi yhtiön konsulttina jätepisteiden kehittämisessä sekä jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kilpailutuksessa. Toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen kilpailutuksen ansiosta TVT Asuntojen jätekuljetusmaksut ovat laskeneet ja säästöjen odotetaan olevan vuositasolla noin 40 prosenttia.

Kuntien omistamilla jäteyhtiöillä on osaamista ja parhaat mahdollisuudet kokonaistaloudellisen ja toimivan jätehuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Myös kuljetusyritykset hyötyvät kunnan julkisista hankinnoista. Sopiviksi suunnitellut urakka-alueet ja -aikataulut antavat uusillekin yrityksille aloitusmahdollisuuden, tehostavat yritysten toimintaa ja mahdollistavat innovaatiot, kuten biokaasu- ja hybridikuorma-autojen käyttöönottoa. Yhteistyö kuntien jäteyhtiöiden ja kuljetusurakoitsijoiden välillä on tiivistä ja kehittyvää.

Kiertotalouden kehittäminen edellyttää, että kotitalousjätteestä saadaan tulevaisuudessa huomattavasti suurempi osa kierrätettyä uusioraaka-aineeksi.

Jätelain valmistelussa ympäristöministeriön asettama työryhmä esitti, että tavoitteet edellyttävät kotitalouksien jätteenkuljetusten siirtämistä yksiselitteisesti kunnan järjestettäväksi. Se tulisi merkittävästi laskemaan asumisen kustannuksia Suomessa monissa kunnissa, joissa jätteenkuljetus on tällä hetkellä vielä kiinteistönhaltijan järjestämää.

Riku Eksymä

toimitusjohtaja

Suomen Kiertovoima KIVO ry