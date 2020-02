Lukijalta: Kohti kaikki huomioivaa yhteiskuntaa

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 5.2.2020 suunnitelmiaan perhevapaauudistuksen tavoitteista. Uudistus on ansainnut runsaasti kiitosta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin siitä, että se lisää isien vanhempainvapaita ja panostaa aidosti lasten tulevaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin.

Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt uudistuksen tavoite monimuotoisten perheiden elämän helpottamisesta.

Perhevapaauudistuksen yhteydessä vanhentuneen lainsäädännön kieli muutetaan sukupuolineutraaliksi ja sen yhteydessä luovutaan nykyisistä sukupuoleen sidotuista päivärahoista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perheen vanhemmat saavat yhtä suuren osuuden ja saman jouston päivärahoissa, ja yhden kuukauden päivärahajakso ennen vanhempainrahan alkua tulee raskaana olevalle vanhemmalle.

Termeinä "isä" ja "äiti" ovat siis jäämässä pois lainsäädännöstä, aivan kuten niiden kuuluukin.

Perheet eivät tänä päivänä aina muodostu perinteisiksi ydinperheiksi. Monessa perheessä vanhemmat ovat samaa sukupuolta ja toinen tai molemmat vanhemmista voivat olla trans- tai muunsukupuolisia.

Useissa perheissä vanhempia on vain yksi tai enemmän kuin kaksi. Myös näillä perheillä tulee olla mahdollisuus täysipainoiseen perhe-elämään.

Tämä loppujen lopuksi pieni muutos, joka selkeästi on saanut osan konservatiivisemmista ihmisistä takajaloilleen, on tärkeä askel kohti yhteiskuntaa, jossa me tunnustamme, että kaikki perheet ovat yhtä arvokkaita.

Sellaista yhteiskuntaa, jossa jokaisen lapsen mahdollisuus kasvaa rakastavassa perheessä on aidosti tärkeä. Jossa lapsen ja perheen arvo ei ole kiinni tämän vanhempien sukupuolista.

Uudistus on tärkeä myös silmällä pitäen hallitusohjelmassa olevaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen selvitystä. Selvityksen tuloksista ja mahdollisesta toteutustavasta riippuen tulee sijaissynnytyksen avaaminen mahdollistamaan perheen perustamisen yhä useammalle.

On nurinkurista puhua huolestuneesti syntyvyyden laskemisesta samalla, kun estämme lainsäädännöllä ja ahtaalla perheen määrittelyllä lasten hankkimisen monelta niitä haluavalta.

Erityisen tärkeänä on kuitenkin pidettävä sitä, että hallituksen tekemä politiikka ottaa laajasti huomioon erilaisia ihmisiä ja ihmissuhteita.

Meidän on aika kulkea kohti kaikki suomalaiset huomioivaa yhteiskuntaa, joka tunnistaa ihmiset sellaisena kuin he ovat. Hallituksen toimet edistävät sitä, hitaasti mutta varmasti, yksi lakiuudistus kerrallaan.

Pekka Rantala (vas), Riina Lumme (vihr), Miika Tiainen (sd)