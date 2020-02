Lukijalta: Tynkäraitiotien suunnittelun sijaan on laadittava kaikki asukkaat huomioiva joukkoliikennesuunnitelma

Turun kokoomuksen poliittinen sihteeri Alvar Euro kertoo Turun Sanomissa 8.2. kokoomuksen näkemyksen Turkuun rakennettavasta raitiotiestä.

On hienoa ja kannatettavaa, että Turun vetovoimaa kasvatetaan ja ihmisiä houkutellaan, mutta raitiotie Varissuolta Linnakaupunkiin ei riitä ”urbaanin ympäristön luomiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen” tai että sillä ”rakennetaan enemmän ihmisiä houkutteleva ympäristö”. Päinvastoin siitä syntyisi eriarvoisuutta ja pahaa mieltä kaupungin eri osien välillä.

Kaupungin tavoitteena tulisi olla ensisijaisesti nykyisille asukkaille ja yrityksille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja ylläpitäminen niin, että asukkaat ja yritykset viihtyvät ja niillä on hyvä olla ja toimia. Silloin, kun nykyisistä asukkaista ja yrityksistä huolehditaan, hyvä kello kauas kuuluu ja houkuttelee uusiakin tulijoita muuttamaan kaupunkiin.

Turun kaupunkirakenne on sellainen, että ydinkeskustan ympärillä on säteittäin 5–10 kilometrin etäisyydellä useita tiiviisti rakennettuja asuinalueita, joita lähiöiksikin kutsutaan. Kokoomukselle ja Eurolle tiedoksi, että Varissuo on vain yksi näiden joukossa.

Nyt esiin nostetun Varissuo–Linnakaupunki-raitiotien vaikutuspiirissä on vain murto-osa turkulaisista veronmaksajista, jotka viime kädessä tämän lystin yhteisesti maksavat.

Yhden "tynkäraitiotien" suunnittelun sijasta pitää laatia kokonaisvaltainen joukkoliikenteen suunnitelma, jossa huomioidaan kaikki turkulaiset veronmaksajat tai ainakin valtaosa heistä.

Miten joukkoliikenne parhaiten palvelee keskustaa ympäröiviä asuinalueita ja keskustan ulkopuolella olevia yrityksiä, satamaa ja lentokenttää? Millä reitityksillä Hirvensalo, Uittamo-Ispoinen-Harittu, Ilpoinen-Luolavuori, Varissuo-Lauste, Hannunniittu-Kurala-Kohmo, Halinen-Räntämäki, Runosmäki-Nättinummi-Hepokulta, Suikkila-Härkämäki-Jyrkkälä ja Pansio-Perno, muitakaan asuinalueita unohtamatta, saadaan raitiotien piiriin?

Kyllä nämäkin asuinalueet haluavat "palvelujen helppoa saatavuutta ja omaleimaista kiinnostavuutta", johon raitiotie on Euron mukaan "erinomainen väline". Myös Kaarinan, Raision ja Naantalin tarpeet ja tarjonta tulisi ottaa suunnitelmissa huomioon.

Vasta sitten, kun tiedossamme on kustannusarvio kokonaisuudesta, jolla katetaan koko Turun joukkoliikenteen tulevat tarpeet, voidaan asiasta keskustella ja päättää, ryhdytäänkö hankkeeseen ja jos ryhdytään, niin millä aikataululla ja missä järjestyksessä raitiotien rakentaminen Turussa toteutetaan.

Timo Kokkola