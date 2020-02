Hyvää hoitoa

Mikä meidän vanhustenhoidossa muka mättää? Melkein poikkeuksetta kuolinilmoituksissa kiitetään jotakin hoivapalveluja tuottavaa laitosta tai kotipalvelua ”rakkaamme hyvästä hoidosta”. Näin oli omien vanhempienikin kuolinilmoituksissa.

Ettei vain ole niin, että huonoa hoitoa saaneet ovat marginaali-ilmiö, joka kuitenkin on luonut oletuksen, että koko vanhustenhuoltomme on retuperällä, ja näinhän ei asia ole, vaan kysymyksessä on poliitikkojen pätemisen tarve ja kädenvääntö ja toistensa syyttely.

Perttu Valonen

Eläkeläinen, Laitila