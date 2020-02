Lukijalta: Pihlajaniemen pohjoisosan kaavaluonnos liian tiivis

Pihlajaniemen Maankäytön yleissuunnitelma tuottaa liian tiiviin asuinympäristön, jos koko asukastavoite 5 000 sijoitetaan pelkästään Pihlajaniemen länsiosaan. Selvitysalueen koko oli 55 ha (66 ha), todellisuudessa ihmisille avoin kaupunginosa on paljon pienempi Puolustusvoimien rajaavan vaikutuksen takia.

Pohjoisen kaavaluonnosalueen pinta-ala 18,5 ha on 28–33 prosenttia koko yleissuunnitelman pinta-alasta. Asukkaita tälle osa-alueelle osoitetaan 2 500–3 000, se on 50–60 prosenttia koko asukastavoitteesta. Aluetehokkuus eª tällä osalla on 1. Se on käytännössä suurempi, sillä alueen pinta-alaan on laskettu 8 ha ympäröiviä liikennealueita.

Tämä pohjoisen osa-alueen kaavaluonnos osoittaa, että yleissuunnitelmassa asetetut asukastavoitteet eivät ole toteutettavissa. Kaavaluonnos näin toteutuessaan tuottaisi yhtä tehokkaita kortteleita kuin kaupungin keskusta-alueella.

Luonto ei ole vahvasti läsnä korttelialueilla niin kuin luvataan. Asuinkortteleihin ei jää ollenkaan vapaata maanpintaa piha-alueiksi. Korttelipihat ovat pimeitä, autopaikkojen, vss-tilojen, asunto- ja pyörävarastojen toteutus kellareihin vaikeuttaa maanpäällisten kerrosten hyötykäyttöä ja avautumista kävelyalueille.

Virkistykseen liittyviä yleisiä, vapaita alueita on vähän, alueen toteutus kaavaillusti aiheuttaisi häiriöitä ympäröivälle asutukselle.

Nyt on vielä mahdollista palauttaa kaava, jättää rakentamattomia alueita ja pudottaa rakennusoikeuksia. Tontinluovutusten jälkeen aluetehokkuus ei enää pienene.

Pihlajaniemen suunnittelu on edennyt vauhdilla. Osallistuin itsekin asukasvuorovaikutus- ja karttakyselyyn. Kyselyn tulos on mielestäni epäluotettava muun muassa siksi, että se oli vaikeasti toteutettu, emmekä päässeet tutustumaan alueelle sotilasalueen kieltojen vuoksi.

Asun Majakkarannassa ja liikun alueen läpi usein. Pihlajaniemen keskiosa sotilasalueen vieressä ja alueen eteläosa kestäisivät mielestäni tehokasta rakentamista paremmin kuin olemassa oleviin asuinalueisiin rajoittuvat alueet.

Asukastavoitetta pienentämällä voidaan olemassa oleviin asuntoalueisiin rajoittuvien kortteleiden rakennusoikeuksia pienentää huomattavasti.

Hirvensalon puistotiehen rajoittuva rehevä puusto on vaimentanut melua erityisesti Ahterinkadun kohdalla. Säästämällä puusto muodostuisi alueelle käyttökelpoinen keskuspuisto.

Kaavaluonnos edellyttää uuden Hirvensalon Puistotien suuntaisen kadun rakentamista alueelle. Jättämällä Majakkarannan asuintalojen kohdalta Hirvensalon puistotiehen rajoittuvat pari korttelia rakentamatta voidaan myös Hirvensalon Puistotien suuntainen uusi alueen sisäinen katu jättää rakentamatta.

Hanneli Janatuinen

arkkitehti