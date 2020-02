Lukijalta: Hoitajapulaan voi vaikuttaa

Sosiaali- ja terveysalan työvoimatarve on kasvussa. Syitä on useita. Viisasta ja kustannustehokasta olisi reagoida näkyvissä olevaan haasteeseen etupainotteisesti. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat arvioineet, että sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan yli 200 000 uutta työntekijää seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Kohtuullisen yksimielisiä ollaan siitä, että lähivuosina ajaudumme jonkinasteiseen hoitajapulaan. Tällöin on myös suuri riski, että maan sisäiset erot kärjistyvät.

Hoidon tarve kasvaa ikääntymisen takia. Samaan aikaan merkittävä osa nykyisestä koulutetusta hoitohenkilöstöstä eläköityy. Kevan tilastoraportin mukaan kuntasektorin lähihoitajista eläköityy 2019–2038 yhteensä 56 prosenttia ja sairaanhoitajista 51 prosenttia.

Nuoret ikäluokat pienenevät, mikä vähentää alan koulutuksen potentiaalista hakijamäärää. Sosiaali- ja terveysalan tutkintojen hakijamäärissä on hienoista laskua.

Sote-alan koulutettuja on siirtynyt työskentelemään muille toimialoille, ja osa koulutetusta hoitohenkilöstä on uudelleen kouluttautunut toiseen ammattiin.

Sote-alan työvoimasta on jo nyt alueellisesti pulaa. TEM:n ammattibarometrin mukaan sairaanhoitajat olivat sijalla 7 ja lähihoitajat sijalla 8 työvoimapula-ammateissa. Uudellamaalla on sairaanhoitajille auki enemmän työpaikkoja kuin on työnhakijoita (Foreammatti 11/2019). Työttömyyttä on vähän.

TEM:n mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualalle tulee avautumaan 283 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Vanhuspalveluihin on arvioitu tarvittavan 30 000 työntekijää lisää tämän vuosikymmenen aikana. Lisäksi vanhuspalveluissa on korvattava eläkkeelle siirtyvät 15 000 hoitajaa.

Henkilöstömitoituksen nosto ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidon palvelutarpeen kasvu selittävät henkilöstön määrän lisäystä.

Hallituksen suunnittelema seitsemän päivän hoitotakuu lisää koulutetun hoitohenkilöstön tarvetta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Myös saattohoidon kehittäminen vaatii osaavaa henkilöstöä.

Hoitajapula ei ratkea alueellisin liikkuvuuden keinoin. Vanhusten määrä kasvaa määrällisesti eniten suurissa keskuksissa, joita ovat metropolialue, Tampere, Turku ja Oulu. Niillä on kuitenkin paremmat mahdollisuudet selvitä rekrytoinnin haasteista kuin alueilla, joilla työikäisen väestön määrä vähenee ja joilla ei ole ammattihenkilöitä kouluttavia oppilaitoksia.

Sote-alan koulutettujen työperäinen maahanmuutto Suomeen on ollut melko vaatimatonta. On todennäköistä, ettei maahanmuutto tulevaisuudessakaan merkittävässä määrin helpota työvoimatilannetta.

Myös muissa maissa on pulaa ammattitaitoisesta sote-alan työvoimasta. Esimerkiksi Norja ja Ruotsi rekrytoivat sairaanhoitajia Suomesta.

OECD-raportin (2019) mukaan esimerkiksi Norjassa on arvioitu olevan noin 54 000 koulutetun hoitajan pula vuoteen 2030 mennessä. Suomi ei nykyisellä palkkatasolla pysty kilpailemaan muiden Pohjoismaiden kanssa koulutetusta ja kansainvälisesti liikkuvasta terveydenhuollon työvoimasta.

On tämän päivän ratkaisuista kiinni, miten pahaksi hoitajapula äityy.

Kehittämällä työoloja, palkkaa ja työsuhteen ehtoja voimme vaikuttaa alalta poisvirtaavan henkilöstön määrään. Keskeisin työsuhteen ehto on palkka, joka on myös osaltaan arvostuksen mitta. Vaihtamisaikomuksia pohtivat kertovat palkan olevan yksi keskeinen tekijä vaihtoaikomusten taustalla.

Suurin lähtijöiden virta koostuu eläkkeelle jäävistä. Tutkimusten mukaan tarvitaan useita samanaikaisia toimia, jotta ammattihenkilöt pysyvät työelämässä eläkeikään saakka. Yksittäiset toimet eivät riitä.

Suomen joustava eläkejärjestelmä antaa mahdollisuuden jatkaa työssä vielä pitkään varsinaisen eläkeiän jälkeen. Tuleva työeläkkeen määrä, henkilökohtainen taloudellinen tilanne sekä työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus vaikuttavat ammattihenkilöiden päätökseen siitä, milloin he jäävät eläkkeelle.

Työvoimatarve hoitoalalla kasvaa merkittävästi lähivuosina. Ilman toimenpiteitä tarjonta ei enää kata kysyntää.

Tarjontaa voimme lisätä parantamalla työsuhteen ehtoja. Tämä tuskin yksinään riittää, mutta se on viisasta ja ehkä jopa välttämätöntä, jotta voimme olennaisesti pienentää kriisiytymisriskiä. Kriisin seuraukset ovat vakavia ja laajamittaisia koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle.

Mervi Flinkman

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija

Ralf Sund

Tehyn ekonomisti