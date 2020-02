Lukijalta: Aurinkolämpöä kiven läpi kankkulan kaivoon?

Turun tulevan torin pinnan sulanapidosta on taitettu peistä ahkerasti muun muassa Turun Sanomien palstoilla. Toteutuksen suhteen on esitetty epäilyksiä, eikä varmaan syyttä.

Alkuun on syytä todeta, että sulanapito on oikea toimenpide ja myös aurinkoenergian hyödyntäminen on oikeaan osunut. On kuitenkin vaikea löytää perusteluja sille, että aurinkoenergian hyödyntäminen on perusteltua suunnitellussa muodossa. Itse en näe sille ainuttakaan kunnon perustelua.

Miksi auringon energiaa pitäisi kerätä siihen varsin huonosti soveltuvan materiaalin eli pari tuumaa paksujen torikivien "läpi"? Energian hyödyntämisen kannalta ko. pinta on huonossa kulmassa energialähteeseen nähden ja osa siitä usein jää myös varjoon. Hyötysuhde tulisi varmaan olemaan heikko.

Erityisen huolestuttavaa on/olisi lämmön varastointi lämpökaivoj́en kautta saveen. Tällaisesta ei tiettävästi ole Suomessa (onkohan muuallakaan) minkäänlaisia kokemuksia. Miten niiden huolto voitaisiin järjestää?

Savet ovat erilaisia. Tärkeää on saven vesipitoisuus. Mutta mitä tapahtuu vuosien saatossa (15–20 vuoden kuluttua) kun lämpöenergiaa sinne syötetään ja sieltä poistetaan? Mitä merkitystä voisi olla saven vesipitoisuuden muutoksista ja ns. konsolidaatiosta?

Miksi Turun ytimessä pitäisi lähteä toteuttamaan ratkaisua, joka olisi ensimmäinen laatuaan ja johon liittyvää asiantuntemusta on harvalla, jos kunnolla kenelläkään?

Aiheesta oli 5.2. Turun Sanomissa hyvä artikkeli Mielipiteet-osastolla. Artikkelin on kirjoittanut rakennustekniikan lehtori Rauli Lautkankare. Hän kirjoittaa muun muassa, että he tutkivat asiaa useamman EU-projektin tuella.

Tämä kertoo paljon. Asiaa on parempi tutkia ja kokeilla jossakin muussa paikassa kuin keskellä Turkua ja toriparkin alla.

Aurinkoenergiaa kannattaa hyödyntää sitä varten kehitetyillä laitteilla eli lähinnä aurinkopaneeleilla. Ne voitaisiin asentaa paikkaan, jossa niiden tasot olisivat optimaalisessa kulmassa aurinkoon nähden (mahdollisesti suuntausta säädellen) ja jossa ei olisi varjostavia esteitä.

Paneeleja voidaan asentaa useampia, eikä pelkästään torin tarpeisiin.

Hyötysuhde olisi aivan eri luokkaa kuin suunnitelman mukaisessa ratkaisussa. Varmaan löytyy paikka, jossa voidaan yhdistää sekä aurinkoenergian että maalämmön hyödyntäminen. Paikan pitäisi tietysti olla kaukolämpölinjojen lähellä.

Lämmön varastoinnissa savea parempi vaihtoehto on vesi. Tästä on kokemuksia erittäin paljon. Maalämmön osalta tutkimisen arvoista saattaisi olla ns. syvien lämpökaivojen käyttö. Voitaisiinko niitä hyödyntää myös lämmön varastointiin?

Minusta torin sulanapito pitäisi järjestää niin kuin on tehty muun muassa Yliopistonkadulla. Aurinko- tai muun energian käyttömahdollisuuksia voidaan tutkia myöhemmin erikseen.

Arto Hievanen

diplomi-insinööri