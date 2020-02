Lukijalta: Voiko tietosuojan valita?

Tietosuoja on tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa ja siitä on pidettävä parempaa huolta, sanoo kirjoittaja.

Meiltä kysytään erilaisten asetusten, lakien ja direktiivien yhteisvaikutuksena annammeko luvan, että meistä kerätään ja säilytetään henkilökohtaisia tietoja ja käyttäytymistämme seurataan. Näin tapahtuu kun kännykällä käyttää jotain applikaatiota tai asioi verkossa.

Usein tietojen keruu on perusteltua. Ei kuitenkaan aina.

Lähes poikkeuksetta tiedonkeruu on kaikkea muuta kuin vapaaehtoista. Ellet anna hyväksyntääsi et voi jatkaa käyttöä. Tämä on ymmärrettävää kaupallisten toimijoiden kohdalla, jotka tarjoavat ilmaisen palvelun, ja vastineeksi hyötyvät käyttäjän tiedoista, vaikkapa uutisten luku ilmaisilta sivustoilta.

Tilanne muuttuu aivan toiseksi, kun viranomaisten palveluissa et pääse eteenpäin, ellet hyväksy, että käyttäjätietojasi kerätään. Enkä tarkoita tässä tunnistautumista, vaan sitä, että tietoja keräävät alustojen valmistajat, kuten Googlen emoyhtiö ja vastaavat.

Toinen tilanne syntyy, kun ostat äly-elektroniikkaa, esimerkiksi television, jonka haluat verkkoon. Hankin vastaavan laitteen, joka heti alussa pyytää, että rastitan kohdat, joilla annan luvan käyttäjätietojeni tallentamisesta ulkomaille. Ellen hyväksy, niin laite ei toimi kuten luvataan ja josta olen maksanut täyden hinnan. Enhän saa alennusta siitä, että en halua jakaa kaikkea ulkopuolisten kanssa.

Kokemukseni mukaan rastitukset ovat jo valmiiksi oletusarvoisesti päällä ja minun pitää tietää ja osata käydä poistamassa ne yksitellen.

Tietosuoja on tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa ja siitä on pidettävä aina parempaa huolta. Epämääräiset ja riittämättömät käytännöt kuitenkin vievät pohjan yksittäisten ihmisten yrityksiltä suojata itsensä ja huolehtia yksityisyydestään.

Varsinkin viranomaispuolella on voitava hoitaa kaikki lakisääteiset asiat ilman, että on suostuttava tietojen jakoon.

Kaupasta on voitava ostaa tuotteita, jotka toimivat ilman, että yksityisiä tietoja jaetaan eteenpäin.

Ellei näitä vaatimuksia voida kunnioittaa, on turha puhua tietosuojasta ja yksityisyydestä.

Daniel Valtakari

tekniikan tohtori