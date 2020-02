Lukijalta: Vaurauden kasvussa hyvinvointi jää toissijaiseksi

Kirjoittajan mielestä on aika kysyä, tarvitsemmeko lisää vaurautta, joka ei ole kytköksissä ihmisten hyvinvointiin.

Hallitus kokoontui ilmastokokoukseen pohtimaan lisätoimia päästöjen vähentämiseksi. Lisätoimia pohdittaessa yksi keinoista jää aina puuttumaan: taloudellisen elintason alentaminen.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä on vuosikausia pyritty pitämään yllä mielikuvaa, että ongelma on tekninen ja rakenteellinen eli ratkaisuiksi riittävät tekniset ja rakenteelliset uudistukset. Valitettavasti tutkimustulokset eivät tue tätä mielikuvaa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) viime vuoden ENVIMAT-tutkimus osoitti, että suomalaisten hiilijalanjälki voidaan jakaa kolmeen osatekijään: kulutusmenojen kasvuun sekä rakenteellisiin ja teknologisiin uudistuksiin.

Tutkimus osoitti, että kulutusmenojen kasvu on suurin syy kotitalouksien hiilijalanjäljen kasvuun, ja etteivät rakenteelliset ja teknologiset uudistukset ole pystyneet kumoamaan kulutusmenojen kasvun aiheuttamaa päästölisää.

Tutkimus myös osoitti, kuinka suurituloisten päästöt ovat lähes kolminkertaiset pienituloisiin verrattuna.

Tämän takia ilmastopolitiikka ei ole vain teknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja, vaan ilmastopolitiikka on myös sosiaalipolitiikkaa ja työpolitiikkaa. Siksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus tulee ottaa ilmastopolitiikan keskiöön.

Tässä keskeiseksi tekijäksi tulevat erilaiset finanssipoliittiset toimet, joilla tasataan varallisuuseroja. Kylmä fakta on, että mitä vähemmän ihmisillä on varaa kuluttamiseen, sitä pienempi heidän hiilijalanjälkensä on.

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Pitää pohtia myös, mihin valtio käyttää kansalaisilta keräämänsä varat. Jos se käyttää ne esimerkiksi saastuttavien hävittäjien hankintaan, saattaa se lisätä päästöjä vielä kansalaisten kulutustakin enemmän.

On pystyttävä keskustelemaan rakentavasti myös hankalista aiheista, kuten suomalaisen elintason kestävyydestä.

Huomioitava on myös globaali näkökulma, jossa täytyy huomioida myös ulkoistetut päästöt ja uusiutuvan energian rajallisuus.

Nykyisellä teknologialla uusiutuvan energian saanti on hyvin rajallista ja globaalissa mittakaavassa vielä rajallisempaa. Siksi esimerkiksi bioenergian hyödyntämisessä tulee katto nopeasti vastaan, ja erityisesti liikenteen biopolttoaineissa saatavuus on iso ongelma.

Siksi meidän tulee tarkastella kriittisesti myös nykyistä elintapaamme. Tällä hetkellä koko yhteiskunta on rakentunut vaurauden kasvattamisen varaan. Ihmisten hyvinvointi on toissijaista, mikä näkyy työssäkäyvien mielenterveyshäiriöiden kasvuna.

Vanha tarina on, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito vaatii kaikkien täysimääräistä panostusta, siis käytännössä 40 tunnin työviikkoa. Todellisuus on, että vaurauden kasvu vaatii sitä.

On aika kysyä, tarvitsemmeko lisää vaurautta, joka ei ole kytköksissä ihmisten hyvinvointiin. Oma vastaukseni on kielteinen, ja siksi en ole kokopäivätyössä.

Timo Kuusiola

Creatura ry:n Kestävää elämää etsimässä -hankkeen koordinaattori