Lukijalta: Turun ikä perustuu tietoon ja tutkimuksiin, ei toiveisiin

Turun ikää koskeva aliomme (TS 21.1.) on herättänyt vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa (esim. TS 23.1., 29.1., 30.1. ja 31.1.). On hienoa, että asia on herättänyt kannanottoja myös tutkimuksen puolesta.

Aliomme ei, päinvastoin kuin Timo Niitemaa väittää (23.1.), anna ymmärtää Turun kaupungin synnyn olleen yksioikoinen tapahtuma. Kaupunkien perustaminen oli monisyinen prosessi, johon vaikuttivat monet tekijät ja joka edellytti monien toimijoiden yhteistyötä.

Kirjoituksemme keskeinen argumentti olikin, ettei yhden toimijan (kirkon) toimenpidettä pidä siirtää koko yhteiskunnan toimeksi. Mikäli piispanistuimen perustaminen olisi tarkoittanut automaattisesti myös kaupungin perustamista, Nousiainen olisi ollut Suomen ensimmäinen kaupunki 1150-luvulla.

Toisin kuin aliomme julkaisun jälkeen julkisuudessa on esitetty, paavin 23.1.1229 laatimassa kirjeessä ei mainita Turkua. Bullassaan paavi Gregorius IX antaa ainoastaan luvan Suomen piispanistuimen siirtämiseen sopivammalle paikalle ja toteaa, että "tiedossa on useita tähän soveliaita paikkoja". Paikan valintaan hän ei ota kantaa, vaan antaa asian Linköpingin piispan hoidettavaksi.

Tänä päivänä kaikki asiaan paneutuneet tutkijat ovat sitä mieltä, että tuolloin uudeksi piispanistuimen paikaksi valikoitui Koroinen. Tarkkaa tietoa siirron ajankohdasta ei kuitenkaan ole olemassa.

On myönteistä, että Niitemaakin hyväksyy näkemyksemme Turun kaupungin rakentamisesta vasta 1200- ja 1300-lukujen vaihteessa. Kuten hän toteaa, käsitys on nykyisin tutkijoiden laajasti hyväksymä. Kysymys ei ole kuitenkaan tutkijoiden mielipiteistä, vaan ajankohdan määrittäminen perustuu olemassa oleviin todisteisiin, arkeologisten aineistojen analyyseihin ja luonnontieteellisiin ajoituksiin.

Niitemaa tekee kuitenkin loogisen kuperkeikan ilmoittaessaan, että (nykyisen kaupungin) alueella olisi ollut "jo sitä ennen kauppapaikka, jota voitiin kutsua myös kaupungiksi". Täten hän samaistaa kaksi eri asiaa: kauppapaikan ja kaupungin. Tällä perustelulla saataisiin mikä tahansa esihistoriallinenkin asuinpaikka, jossa on voitu käydä kauppaa jossakin muodossa, muuttumaan kaupungiksi.

Venyttäessään Turun kaupungin historiaa 1200-luvun alkuun ja jopa 1100-luvulle asti Niitemaa vetoaa myös venäläiseen ja arabialaiseen lähteeseen, joiden todistusarvon tutkimus on kumonnut jo vuosikymmeniä sitten. Lisäksi hän mainitsee uskovansa Hansan kolonian olemassaoloon Turussa tarkempaa ajankohtaa ja todisteita tälle esittämättä.

Gardberg ei ollut sitä mieltä, että Turku olisi perustettu 1200-luvun alkupuolella. Hän ehdotti, että Turun kaupunkia olisi edeltänyt 1200-luvun jälkipuolella Tuomiokirkon ympärille muodostunut asutus ja saksalaisten kauppiaskolonia.

Väitteen tueksi esitetyt todisteet on kuitenkin 1900-luvun jälkipuolella ajoitettu 1300-luvun puolelle. Lisäksi 2000-luvun arkeologisissa tutkimuksissa on todettu, että Unikankareen kummulta nykyisen Katedraalikoulun kohdalle asti ulottuva alue on ollut peltoa aina 1200–1300-luvun taitteeseen asti.

Suunnitelmat Turun kaupungin perustamisesta ovat virinneet todennäköisesti 1200-luvun lopussa, ja kaupungin rakentaminen on käynnistynyt olemassa olevien todisteiden perusteella aikaisintaan vuosisadan vaiheessa.

Vuotta 1229 ei voi siis pitää "hyvin perustein" Turun kaupungin perustamisvuotena. Suomen vanhimman kaupungin pitkää ja monipolvista historiaa kannattaa toki juhlia, vaikka kaupungilla onkin vuonna 2029 todistetusti ikää vähemmän kuin 800 vuotta.

Tutkijoiden tehtävä on tehdä tutkimusta ja tuoda tutkimustuloksia tiedoksi myös päättäjille ja kansalaisille.

On yhteiskuntia, joissa tutkimustuloksilla myötäillään päättäjien toivomuksia ja toisinajattelijat sivuutetaan ja vaiennetaan. Elämme onneksi toisenlaisessa yhteiskunnassa.

Toivottavasti Suomessa – myös Suomen Turussa, vanhimmassa yliopistokaupungissamme – pyritään jatkossakin edistämään tieteellistä tutkimusta ja arvostamaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.

Markus Hiekkanen

professori

Liisa Seppänen

kulttuurihistorioitsija, arkeologian ja kaupunkiarkeologian dosentti