Lukijalta: Luonnollisille monopoleille tarvitaan oma laki

Kansalaisaloite "vesi kuuluu meille" on kohta saanut 80 000 kannatusilmoitusta. Aloite on erinomainen ja se lähti liikkeelle Jyväskylän kaupungin suunnitelmista myydä vesilaitoksensa yksityisille sijoittajille. Hanke on suorastaan farssimainen, koska Jyväskylän kaupunginjohtaja on demari.

Kuntien ja valtionkin talousongelmia on kiihtyvään tahtiin ryhdytty muka ratkomaan kuntien taseiden avulla siten, että omaisuuseriä yhtiöitetään ja myydään ulos hyvällä luovutusvoitolla.

Hupaisimmat ratkaisut tehdään kunnan sisällä siten, että kunta myy yhtiön konsernin sisäisellä kaupalla "itselleen". Kyse on vähän samasta kuin jos perheen talousvaikeudet ratkaistaisiin siten, että isä myy vanhan 5000 euron arvoisen auton äidille 80 000 eurolla ja saa siitä 75 000 euron luovutusvoiton... Hip hei, perheen talous on taas kunnossa!

Tällainen vesilaitoksen yhtiöittäminen ja kauppa on jo tehty kotikaupungissani! Sote-palvelujen yksityistämisestä meillä kaikilla on jo riittävästi tietoa, ei mennyt niin kuin Strömsössä.

Liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden tehtävä on tuloksen maksimointi. Kuntien ja valtion taloudenhoidon päämäärä on tuloksen optimointi. Se tarkoittaa, että nollatuloksella tuotetaan kuntalaisille ja kansalaisille hyvät palvelut mahdollisimman pienellä verotuksella ja alhaisilla maksuilla.

Tämän perusasian kaikki pystyvät ymmärtämään, mutta tämä tuloksen optimoitiperiaate ei näytä koskevan kuntien liiketoimintaa, jossa kaikenlainen tuloksen maksimoiti ja piiloverotus on nykyään pääsääntö.

Kaikkein kauhistuttavin lopputulos saavutetaan, kun tämä rahastamis- tai "verotusoikeus" myydään finanssialan yritykselle. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikka Caruna-kauppa, Digitan kauppa ja vaikka Riihimäen kaukolämpölaitoksen kauppa.

Helppo on ennustaa, että finassialan yhtiöt jatkossa vain kiihdyttävät kuntien liikelaitosten ostopyrkimyksiä, koska Euroopan keskuspankki pumppaa elvytyksen nimissä koko ajan lisää rahaa miljarditolkulla markkinoille. Tuottavista ja varmoista investointikohteista on huutava pula.

Näiden kauppojen seuraukset kuluttaja kokee korkeina asumiskustannuksina. Maksut nousevat pilviin.

Seurauksena on perusteltuja palkankorotusvaatimuksia, kuten olemme viime aikoina saaneet havaita. Työnantajat eivät pidä palkkojen kehityksestä ja kyselevät Suomen kilpailukyvyn perään. Soppa palaa pohjaan.

Tästä kielteisestä kehityskuviosta ei taideta päästä eroon muuten kuin säätämällä pikaisesti laki luonnollisista monopoleista ja niiden palvelujen hinnoittelusta. Lain keskeistä sisältöä tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

1. Yhtiön palvelut on tuotettava omakustannushintaan (esim. Mankala-periaatteella).

2. Yhtiön on toimittava julkisuusperiaatteella ja avoimesti.

3. Yhtiön on toimittava tehokkaasti ja säästäväisesti.

Eero Pekonen

Raisio