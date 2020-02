Lukijalta: Kolmiodraama Liedon Madonnan, seurakunnan ja museon välillä

Toisin kuin Turun Sanomat esittää, Liedon ja Turun välillä ei ole naapuririitaa (TS 1.2.). Kyse on keskustelusta, voisiko Liedon kirkkoon lainata esineistöä Turun linnan Nunnakappelista ja Sturenkirkosta.

Liedon seurakunnan tavoitteena on rakentava keskustelu ja hyvä lopputulos. Siksi kirkkovaltuusto teki anomuksen, voisiko Liedon Madonnan ja Pyhän Pietarin puuveistokset sijoittaa takaisin Liedon kirkkoon.

Liedossa tunnustetaan myytti Liedon mestarista. Viehättävällä myytillä ei kuitenkaan pidä hämätä sitä tosiasiaa, että museokeskuksessa on kaksikymmentäkaksi keskiaikaista esinettä Liedon kirkosta. Rakennushistoriallisesti nämä ovat arvokkain osa keskiaikaista kirkkoa. On kunnioitettavaa, että museo on pitänyt aarteista huolta ja että ne puhuttelevat yhä museovieraita.

Miksi Liedon seurakunta kuitenkin haluaisi lainata muutaman esineen?

Lähtökohta on lähestyvä kirkon peruskorjaus ja siinä kirkkotilalle syntyvä uusi identiteetti. Kirkosta tulee monikäyttöinen, saavutettava ja yhteen tasoon asettuva kokonaisuus.

Toisin kuin Turun linnaan, kirkkoon on maksuton pääsy ja sinne voi esteettömästi saapua myös pyörätuolilla. Madonna olisi yhdenvertaisuutta tavoittelevan kirkon kaunis symboli.

Ja mikä parasta kirkkotilaan muodostuisi maanpäällisen vaelluksen kaari, alku ja loppu: Madonna ja Jeesus-lapsi länsipäässä kastepaikalla ja ristiinnaulittu Kristus itäpäässä arkkupaikalla.

Pyhän Pietarin puuveistos taas kiinnostaa lietolaisia, koska kirkko on nimenomaan nimikoitu Pyhälle Pietarille. Viimeksi vuonna 2008 Pyhää Pietaria lainattiin seurakunnan paikallishistoriasta kertovaan näyttelyyn.

Esineiden palauttaminen ei ole Suomessa uutta. Myös pysyvästä sijoittamisesta on esimerkkejä.

Lundin kirkkoantikvaari Heikki Ranta on tiivistänyt uudelleensijoittamisen kysymykset: Kuka on esineiden todistettu omistaja? Olivatko lupa-asiat aikanaan kunnossa? Onko uuden sijoituspaikan turvallisuus kunnossa? Toimiiko uuden sijoituspaikan sisäilmasto? Minkälainen teologinen perustelu on taustalla?

En riittävästi tunne esineiden historiallisia ja juridisia kysymyksiä. Se on kuitenkin varmaa, että Liedossa on valmius rakentaa esineille tarvittavat olosuhteet.

Vähäisenä en Rannan listauksessa pidä myöskään teologista keskustelua. Puuveistoksissa ei ole kyse vain taide-esineistä. Veistokset ovat olleet jumalanpalveluselämän osa, eikä luterilainen teologia pyhimysten kunnioittamisesta ole niin jyrkkä kuin puhdasoppisuus opetti.

Kirkossa on lisääntyvää kiinnostusta uskonnon materiaaliseen ulottuvuuteen. Siksi kirkkoihin ja kirkkoesineisiin kiinnittyy huomio.

Kirkossa esineitä ei tietysti pidetä maagisina. Veistokset pysyvät loppuun asti puuna, mutta samalla niiden voi ajatella viittaavaan toiseen todellisuuteen. Ne ovat kristitylle hengellisen katseen kohteita, ja katsominen on uskonnonharjoitusta. Tämä on kirkkoesineiden lainaamisen tärkein syy.

On toki hienoa, että kristilliset symbolit saavat museossa näkyä. Tästä näkyvyydestä kirkossa on syytä olla iloinen. Ja ehkä myös siitä, että "kolmiodraama" museon, seurakunnan ja Madonnan välillä on syntynyt.

Draaman osapuolista se, johon on kiinnytty, ei puhu ääneen. Hymyilee vain kauniisti.

Risto Leppänen

kirkkoherra