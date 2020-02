Lukijalta: Biokaasuautot olisivat merkittävä osaratkaisu liikenteen päästöihin

Ilmastonmuutoksen edessä oikeita ja päättäväisiä toimia tarvitaan. Silti niihin ei näytä oikein olevan valmiutta. Hyviin ehdotuksiin ei reagoida, eikä mitään tunnu tapahtuvan. Lisäksi tunnutaan menevän ikävämmän kautta, näin päätellen LVM:n kansliapäällikkö Pursiaisen ulostuloista (muun muassa Yle 11.1.).

Liikenteen puolella sähkö- ja hybridilinjaa suositaan osin yksisilmäisesti esimerkiksi suhteessa biokaasuun.

Li Anderssonin taannoinen (esim. TE 19.11.2019) keskustelunavaus kaasukonversion vahvasta tukemisesta unohtui keskustelusta valitettavan nopeasti. Vaikka näin näyttää usein käyvän, heitän ilmoille esityksen ja perustelen sen:

Esitykseni: Valtio, kunnat ja näiden suorassa määräysvallassa olevat toimijat hankkivat ja muuntavat nykykalustoa ja siirtyvät pikimmiten biokaasukäyttöiseen autokantaan.

Perusteluni tälle: Ensinnäkin ympäristönäkökulmasta biokaasun käyttö olisi kokonaisuutena tarkastellen hyvä vaihtoehto. Toiseksi se olisi käyttövoimana kotimaista, työllistävää ja koko maan alueella taloudellista toimeliaisuutta lisäävää. Tämä siis niin tuotantonsa kuin konversiopajojen osalta.

Kolmanneksi, kun kahden vuoden aikana – tämän pitäisi olla teknisesti mahdollista – biokaasua käyttävä autokanta kasvaisi nykyisestä noin kymmenestätuhannesta 35 000:een, pelkästään tällä päätöksellä, alkaisi niin sanottu muna vai kana -ilmiökin ratketa. Kysynnän nopeasti kasvaessa tankkausverkosto lähtisi laajenemaan, ruokkien biokaasuautojen kannan kasvua edelleen.

Li Anderssonin ajatukset ovat siis edelleen ajankohtaisia. Nykyistä autokantaa on järkevää ja kansantaloudellisesti erittäin kannattavaa muuntaa biokaasukäyttöön. Ja on oikeasti hyvä ymmärtää, että muuntamisen taloudellisesta mahdollistamisesta tässä on kysymys.

Biokaasu ei toki ole ainoa ratkaisu. Silti se on hyvin merkittävä osaratkaisu, jonka kanssa ei nyt kannattaisi aikailla.

Ehdotuksen hyvät puolet koottuna: ympäristönäkökulma, kansantalousnäkökulma: työllisyys, vaihtotase – öljy on tuontitavaraa, aluetalous, toimeliaisuus, osaamisen kehittyminen sekä imagonäkökulma. Ei kun toimeksi!

Harri K.A. Laukkanen

Raisio