Lukijalta: Ylen monimuotoisen mielipidevaikuttamisen seuraukset arveluttavat

Ylelle on tullut lisääntynyt tarve todistella luotettavuuttaan, toisaalta halu Suomen mielipidejohtajaksi on jostakin syystä kasvanut merkittävästi. Verovaroin ylläpidettävä Yle ei ole tarkoitettu mielipidejohtajaksi, koska se ei perustu demokratiaan eikä se ole julkisen tiedotusvälineen tehtävä.

Kun on seurannut vuosia useita tiedotuslähteitä, Ylen toimintatavat ovat alkaneet yhä enemmän epäilyttää. Onko sen luotettavuus vain itsensä luomaa harhaa?

Ei tunnu hyvältä, että Ylen uutisointia ja ajankohtaisohjelmia pitää seurata kaikki aistit avoinna. Informaatio on liian usein puutteellista, tarkoitushakuista ja lisäksi pitkäaikaisella toistamisella ”musta alkaa muuttua valkeaksi”.

Ylessä ei tarvitse valehdella, sillä on muitakin keinoja saada ihmiset ymmärtämään halutusti.

Muutamia esimerkkejä: Yksi lähes päivittäin viimeisen neljän vuoden aikana olleista uutisaiheista on informaatio Amerikan presidentti Donald Trumpista. En ole mitenkään hänen kannattajansa, mutta tiedotuksen pitäisi olla kuitenkin mahdollisimman kokonaisvaltaista ja neutraalia.

Uutisoinnissa käytetään lähes poikkeuksetta demokraattien edustajien ja kannattajien lausuntoja valikoivista katuhaastatteluista lähtien. Uutiset ovat myös pääsääntöisesti negatiivisia ja johdattelevia.

Vaikeaa on löytää syytä tällaiseen. Neljän vuoden systemaattisella tiedotuksella saadaan ihmiset uskomaan melkein mitä tahansa. Pitääkö meidän suomalaisten tietää Trumpin jokainen twiitti?

Englannin EU-ero on johdonmukaisesti annettu ymmärtää vain negatiivisena asiana. Vaikka asia on vaikea ja vaikeasti hoidettu, niin kyllä siihen varmasti mahtuu muitakin näkökantoja. Onhan heidän viime vaalinsa selkeästi osoittanut sen.

Tällä toiminnalla on saatu englantilaisten kanssa yhteistoimintaa käyvät suomalaiset yritykset ja Englannissa syystä tai toisesta asuvat suomalaiset lähelle paniikkia.

Ilmastoahdistuson meillä levinnyt jo valtaviin mittoihin Ylen johdolla. Suurimmaksi syylliseksi ilmastonmuutokseen on annettu ymmärtää sademetsien hävityksen lisäksi Suomen metsänhoito, turvepeltojen viljely ja suomalaisesta karjasta tuleva liha.

Tästä valikoidusta informaatiosta näkyvät seuraukset alkavat ilmetä jo yksittäisen ihmisen valinnoissa, johdattelevana keskusteluna päätöksenteossa ja jopa lapsien teon vähenemisenä.

Luonnon- ja eläinsuojelu on Ylen tiedotuksen lempilapsi ja siihen liittyvässä informaatiossa pitää olla erityisen tarkkana.

Aktivisteista on tullut asiantuntijoita ja neuvonantajia. Toistavalla valikoivalla tiedotuksella on saatu paljon aikaiseksi ja luonnosta vieraantuneeseen ihmiseen on helppo vaikuttaa. Jopa ennen niin hyviin luonto-ohjelmiin on saatu liitettyä muutama aktivistin lause.

Neutraalia tiedotusta tulee liian harvoin. Peltsin ja Tomin Itämeriohjelma oli positiivinen poikkeus.

Ylen toiminta koskettaa joka sektoria mitä se itse haluaa ja mitä se ei halua, se laitetaan tiukasti hyllylle.

Ylen toiminnalla on paljon suuremmat vaikutukset yhteiskunnan joka sektoriin kuin kuvitellaan ja se helposti ohitetaan itsestäänselvyytenä.

Ylen monimuotoisen mielipidevaikuttamisen seuraukset arveluttavat.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki