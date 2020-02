Lukijalta: Ekologisesta elämäntavasta tulisi tehdä halvin

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä.

Viimeisin YK:n ympäristöraportti kertoo kuitenkin, että nykymenolla lämpötilan nousu on katastrofaaliset yli neljä astetta. Päästöjä on vähennettävä viisinkertaisesti, jotta tuhon rajaksi arvioitu 1,5 astetta ei ylittyisi.

Luonnon ja ihmisen toiminnan välinen ristiriita nähdään yhä pelkästään hiilen kiertokulusta johtuvana ilmaston lämpenemisenä, vaikka sitä lämmittävät monet hiilidioksidia pahemmat kasvihuonekaasut, typenoksidit, metaani ym. hiilivedyt sekä lento- ja ydinsaaste plus pienhiukkaset.

Puhe hiilijalanjäljestä peittää alleen myös juomavesien, merien, ympäristömyrkkyjen, mikro- ja nanomuovien uhat.

Kaupungeista ja valtioistakin saadaan kyllä hiili- ympäristöneutraaleja, kun kaikki mitä ne tarvitsevat hapesta betoniin ja ruokaan tuotetaan ulkopuolella ja saasteet ulkoistetaan.

Tosiasiassa kaupungit ovat ekosysteemin huipulla ja kauimpana neutraalisuudesta ja ekologisesta tasapainosta.

Hallituksen tilaama raportti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on yksisilmäisyydessään hämmästyttävä.

Se keskittyy lähinnä yksityisautoilun rajoittamiseen, vaikka sen aiheuttamat päästöt ovat vain reilut 10 prosenttia. Loput 90 prosenttia johtuu kulutuksen kasvusta eikä ratkea korvaamalla polttomoottoriautot kalliilla julkisella liikenneinfralla, sähköautoilla ja ydinsähköllä.

Kasvusta on tullut talous- ja rahoitusjärjestelmän itsetarkoitus. Velkarahan vaatima talous- ja väestönkasvu ovat syy uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen ylikulutukseen ja yhteiskuntien epävakauteen, jopa sotiin.

Jatkuvan kasvun ideologia sopii huonosti yhteen ilmastotalkoiden kanssa, sillä kasvu vaatii lisää energiaa, jonka yksi olomuoto on juuri lämpö. Puhdasta energiaa ei siis ole. Se lämmittää aina.

Ongelmien ytimessä on ihminen ja hänen elämäntapansa, siksi ihmiset on saatava muuttamaan ne. Lapsena meille on opetettu, ettei kaikkea voi saada. Aikuisten on kuitenkin saatava kaikki, mitä he suinkin haluavat. Se on aikamme megatrendi ja korkein oikeutuksen aste.

Ekologisesta elämäntavasta tulisi tehdä halvin palkitsemalla sitä. Onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin pystymme motivoimaan ihmiset toimimaan toisin. Raha on parempi konsultti kuin luonnonkatastrofi, siis käyttäkäämme sitä.

Valinnanvapaus tulisi viedä yksilötasolle korvaamalla alv kulutus- ja ympäristöverolla. Se määräytyisi hyödykkeen elinkaaren ympäristöjalanjäljen mukaan. Ympäristöä kuormittavat hyödykkeet kävisivät kalliiksi.

Kun jokainen voisi osallistua ja vaikuttaa, jopa hyötyä taloudellisesti valinnoistaan, vähenisi ympäristöahdistus.

Paradoksaalista, mutta ympäristökatastrofin uhkaa markkinoidaan kuin kuolinsiivousta, mahdollisuutena vihreään kasvuloikkaan.

Vaikka talous olisi kuinka vihreää tahansa, loputon globaali kasvu ei voi toteutua rajallisen maapallon resurssein. Jo nyt tarvitsisimme kaksi maapalloa.

Jouko Miettinen

Turku