Lukijalta: Osaamisperusteinen oppiminen vastaa työelämän tarpeisiin

Yksi haastavimmista käsitteistä ammatillisen koulutuksen kentällä on osaamisperusteisuus. Se kirjattiin jo 2018 ammatillisen koulutuksen reformin perustukipilariksi, ja siihen nojaa myös nykyhallituksen hallitusohjelma työllisyysasteen tavoittelussa.

Osaamisperusteisuus korostuu oppijoiden oppimisprosesseissa, joissa koulumaisesta oppiainekeskeisyydestä on siirrytty aiemman osaamisen tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen ryhmämuotoisen etenemisen sijaan.

Voidaankin sanoa, että osaamisperusteisuus toteutuu silloin, kun opiskelija saavuttaa tavoiteltavan osaamisen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri tavoin ja erilaisessa tahdissa.

Osaamisperusteinen oppiminen ja opetus konkretisoituvat uuden ammatillisen koulutuksen arjessa.

Meilläkin Turun AKK:ssa jokaiselle opiskelijalla suunnitellaan oma henkilökohtainen opiskeluohjelma, HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, ja sen pohjalta tehdään suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi yksilöllisillä oppimisen tavoilla.

Tällainen ajatusmalli on tärkeää nykyisessä ammatillisessa koulutuksessa, jossa aikuisten oppijoiden määrä on kasvanut. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n tuoreimpien tilastojen mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista vuonna 2018 yli 20-vuotiaita oli peräti 62 prosenttia. Nuorten osuus on pieni ja pienenee edelleen.

Väestöennuste ennustaa, että vuonna 2040 Suomessa on kaiken kaikkiaan 37 000 16–19-vuotiasta vähemmän kuin nyt.

Aikuisella oppijalla on jo elämänkokemusta ja todennäköisesti työkokemustakin. Tähän kokemukseen on hyvä rakentaa osaamisperusteista oppimista. Aikuinen oppijana kykenee myös oman osaamisensa arvioijaksi.

Tässä yhtälössä opettajan rooli on myös muuttunut. Opettajasta on tullut entistä enemmän ohjaaja, oppimisen mahdollistaja ja tukija. Mielikuva kaiken osaajasta ja oppimisen opiskelijan päähän kaatajasta eivät enää pidä paikkaansa.

Parhaimmillaan osaamisperusteisuus näyttäytyy yhteistyönä, jossa opiskelija ja opettaja yhdessä suunnittelevat oppimisprosessit, eli miten, missä ja milloin puuttuva osaaminen hankitaan. Tässä kohtaa mukaan kuvaan astuu myös työelämä.

Ammatillinen koulutus ja sen osaamisperusteinen toiminta tähtäävät työelämän tarpeisiin vastaamiseen ja siellä tarvittavan työvoiman osaamisen kasvattamiseen. Tässä ajattelumallissa on luonnollista, että osaamista on perusteltua kartuttaa myös yhdessä työelämän kanssa.

Meidän ammatillisen koulutuksen toimijoiden on pystyttävä toteuttamaan yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa joustavia ratkaisuja myös työelämässä tapahtuville toimintamalleille.

Koulutussopimusten ja oppisopimusten hyödyntäminen ja kiinteä yritysyhteistyö mahdollistavat osaamisperusteisen oppimisen.

Osku Laukkanen

pedagoginen rehtori

Turun AKK