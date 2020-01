Lukijalta: Turkuun tarvitaan nopeasti lisää vuokra-asuntoja

Turussa on valtakunnan tasoon nähden hyvä pöhinä, mikä näkyy muiden ilmiöiden ohella vuokra-asuntojen kysynnän kasvuna.

Keskuskaupunkina Turku kantaa vastuunsa myös syystä tai toisesta työkykynsä menettäneistä tai muista syistä maksurajoitteisista. Luottotietomerkintöjen lisääntyminen näkyy vuokramarkkinoilla, ne eivät ole yksityisillä markkinoilla ainakaan eduksi.

Olemme myös merkittävä opiskelijakaupunki. Normaalilla palkansaajallakaan ei aina ole varaa omaan asuntoon. Näistä syistä meillä on tuhansien ihmisten jono TVT-asuntojen asukkaiksi.

Turun Sdp on pitänyt pitkään esillä vuokra-asuntotonttien kaavoittamisen välttämättömyyttä seudun vetovoiman sekä oikeidenmukaisuuden näkökulmista.

Muutama kohde onkin edistynyt nopeasti, mutta niiden määrä on täysin riittämätön. TVT sinänsä rakennuttaa kohteensa nopeasti ja talousarvion puitteissa, kun se vaan kohteita saa.

Tärkein ongelma on se, että kaupunki osoittaa toistuvasti kiinnostavat kohteet ns. kovan rahan rakentajille. Vaikka juhlapuheissa sanotaan mitä, käytäntö on kuitenkin tämä. Syy on joko budjettitekninen tai ideologinen. Tiedon puutteeseen ei voi vedota.

Toinen syy ovat valitukset. Esimerkiksi Vasemmistoliiton edustajat vaativat kyllä toistuvasti lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mutta heti perään tekevät kaikkensa, ettei tällaisia valmistuisi.

Ensin vaaditaan laskemaan vuokra-asunnoiksi sopivien kohteiden rakennusoikeutta, mikä on omiaan nostamaan vuokria. Sitten lopuksi vastustetaan koko kaavaa tai jopa valitetaan kaavasta, mikä lykkää päätöksen täytäntöönpanoa ja nostaa hintoja entisestä. Läheisimmät esimerkit löytyvät Puistokadulta ja Mäntymäestä.

Turun kaupungin virkamiesjohdon on nyt laitettava TVT:n kohteet etusijalle jatkotyössä, että epäkohta saadaan nopeasti korjattua ja jarruttajien pitää miettiä kahteen kertaan ennen kuin pahentavat tilannetta entisestään.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen osuus tulee saada riittävälle tasolle – sille on kysyntä ja sille on tarve.

Samalla katson, että tulevassa pormestarijärjestelmässä tulee varmistaa, että vastaavat prosessit tehdään avoimesti luottamushenkilöiden valvonnassa.

Mika Maaskola

Turun Sdp:n puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu