Lukijalta: Viivyttely ja vatulointi Kauppatori-asiassa aiheuttaa lisää kustannuksia

Kiitän Turun Sanomia ja toimittaja Jari Heinoa hyvistä kaupungin politiikkaa avaavista artikkeleista. Nyt oli vuorossa Kauppatorin pinnan lämmityssopimuksen synnyn raportointi.

Oma mielenkiintoni asiaan heräsi, kun kaupunginhallitus oli äänestänyt ratkaisusta 7–7 ja päätynyt kalliimpaan ratkaisuun, vaikka taloudellinen tilanne on tiukka.

Nyt (22.1.) lehdessä tilanne selvitetään. Kaupungin virkamiehet ovat toimineet vastuullisesti valtuustolta vuonna 2016 saamiensa ohjeiden mukaan eli pinta hoidetaan sulanapitojärjestelmällä.

Samanlainen on Yliopiston kävelykadulla käsitykseni mukaan. Siten siinä ei jyrää aura-autot eikä siihen levitetä toistamiseen hiekkaa, joka sitten keväällä harjataan pölyävänä pois.

Lehdessä todetaan edelleen, että poikkeaminen tästä johtaa arvaamattomaan keskustan sotkun ajalliseen pidentymään, mikä jo sinällään aiheuttaa lisäkustannuksia.

Kokonaisuuden myöhästyminen vähentää puolestaan siitä saatavia tuloja. Sopimusrikkomus toiseen sopijaosapuoleen aiheuttanee vielä sopimuskorvauksia. Keskusta rakennusalueena jatkuu vain yhden pikkuasian vuoksi jopa kaksi vuotta pidempään!

Yksittäinen puolue tai valtuutettu saattaa tänään ajatella toisin kuin tehdessään päätöstä vuonna 2016. Jos jokin kaupungin päätöksenteossa aiheuttaa kustannuksia, se on viivyttely ja edestakaisin vatuloiminen. Tässä on syntymässä erinomainen esimerkki.

Selkeästi laadukkaampi ratkaisu on sulatusjärjestelmä. Koska valtuusto vuonna 2016 on sen päättänyt valita, kellon veivaaminen taaksepäin vuoteen 2016 ja uusi ratkaisu on lehden informaation perusteella nyt selkeästi sekä kokonaiskustannuksiltaan kalliimpi että laadultaan huonompi.

Valtuusto kantakoon vastuun päätöksistään – ja Turun taloudesta ja keskustan elävöittämisestä nopeasti.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos