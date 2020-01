Lukijalta: Timo Soini palaamassa politiikkaan?

Sauli Niinistön toista virkakautta on vielä jäljellä neljä vuotta, mutta aikaisin ovat alkaneet spekulaatiot Niinistön seuraajakandidaateista.

Timo Soini ehti ensimmäisenä. Siis parempi aikaisin kuin ei ollenkaan.

Soinilla onkin tekemistä koota häntä kannattavat uskolliset taustavaikuttajat ehdokkuutensa tueksi.

Nyt on kysymys tasavallan korkeimman viran havittelusta. Enää ei riitä kansaa kosiskelevat ja naurattavat sutkaukset ja tutuiksi tulleet sloganit eri elämän aloilta.

Totuus on kuitenkin se, että Soinia voidaan hyvällä syyllä kutsua kaikkien takinkääntäjien äidiksi, ellei peräti isoäidiksi. Kun puhutaan esimerkiksi Euroopan unionista, brexitistä tai maahanmuutosta, Soini ulkoministerinä Audin takapenkillä istuessaan ja maailmalla reissatessaan on kokonaan unohtanut edellä mainitut asiat johonkin menneisyyden hämärään.

Tragikoomiselta tuntuukin nyt "siniseksi" muuttuneen ex-ministerin paluu juurilleen eli perussuomalaisten kosiskelijaksi ja vastavoimaksi Perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle.

Soinilla ei ollut aikanaan kanttia haastaa Halla-ahoa, vaan Sampo Terho uhrautui puheenjohtajakisassa Halla-ahon vastaehdokkaaksi.

Miten siinä sitten kävi, onkin historiaa. Molemmat, sekä Soini että Terho, häipyivät vähin äänin pois päivänpolitiikasta.

Timo Soini ilmestyi kuitenkin kuvioihin uuden kirjallisen tuotoksensa myötä.

Politiikka on Soinille elämäntapa. Kun on kerran poliitikko, niin on aina poliitikko. Mihin koira karvoistaan pääsee, pätee vanha sananlasku.

Toki muitakin hyviä presidenttikandidaatteja ovat muun muassa Pekka Haavisto ja ehkä paras Suomen pankin pääjohtaja, tohtori Olli Rehn, joka korkoa kasvaessaan voi olla muille ehdokkaille voittamaton este.

Erkki Santala

Pori