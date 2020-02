Lukijalta: Silakka on viisas ruokavalinta

Meitä haastetaan syömään vastuullisesti ja terveellisesti eli tekemään eri tavoin viisaita valintoja. Se onkin tärkeää. Ruoka on välttämättömyys, ei mikään kulutushyödyke.

Kun historiaa mietitään, ei kotimainen ruoka suinkaan ole itsestäänselvyys Suomessa. Ruuastamme, etenkin lähiruuasta, tulee huolehtia.

Kasviproteiineja jalostetaan kiihkeästi ja niistä monia tuodaan ulkomailta. Tuontielintarvikkeiden tuotannon ja kuljetuksen ympäristövaikutukset jäävät helposti meille kuluttajille hämäriksi.

Suomen tavoitteena on olla vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden edelläkävijä. Meillä varsinaissuomalaisilla on vielä erityisiä haasteita Itämeren tilan ja ruokatalouden yhteensovittamisessa. Ruokavalion vaikutus suomalaisten hiilijalanjälkeen on 20 prosenttia. Itämeren rehevöittävissä ravinnepäästöissä ruuan osuus on Ympäristökeskuksen tutkijan Seppo Knuutilan mukaan 60 prosenttia.

Kala sisältää paljon proteiinia, kalsiumia, kivennäis- ja hivenaineita sekä niitä hyviä rasvahappoja, jotka ovat erityisesti aivojen ja keskushermoston kehitykselle edullisia. Kalan rasvojen arvellaan parantavan jopa mielialaa.

Jos syötävä kala vielä on kotimaista, esimerkiksi Itämerestä kalastettua silakkaa, pienenee oma henkilökohtainen ravinnejalanjälkemme. Kun siis haluaa vaikuttaa ruokavalinnoillaan, kannattaa syödä silakkaa! Aikuiset voivat hyvin syödä kerran viikossa silakkaa ja koululaisille sitä voidaan tarjota vähintään kerran kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla.

Silakka on perinteistä, hyviä ravintoaineita sisältävää edullista ruokaamme. Syntyypä siitä todellisia trendiruokiakin, vaikkapa algarvelaisia yrttisilakoita.

Kalaa ja erityisesti silakkaa syömällä voi oikeasti vaikuttaa.

Sanna Hovi

MMM