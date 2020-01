Lukijalta: Kansalaistottelemattomuus tukee kansainvälistä oikeutta

Jukka Kekkonen kirjoitti Turun Sanomissa, että hänen mielestään kansalaistottelemattomuus ei kuulu demokratiaan (Kansalaistottelemattomuus ei kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon, TS 18.1.). Kirjoituksen alussa mainitun Anna Kontulan tapauksen suhteen Kekkosen analyysi menee harhaan.

Kontulan ja muiden yritys murtaa Gazan saarto ei rikkonut minkään demokraattisen valtion lakeja, koska Israel ei ole demokratia ja Gazan saarto on laiton.

Demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluu yhtäläinen oikeus osallistua poliittiseen järjestelmään etnisyydestä riippumatta ja tasa-arvoinen kohtelu lain edessä.

Israelin hallitsemilla alueilla asuu 13 miljoonaa ihmistä, joista 5 miljoonalla ei ole kansalaisoikeuksia eikä lain suojaa, koska he kuuluvat väärään etniseen ryhmään – eli ovat palestiinalaisia, eivät juutalaisia.

Kansalaisistakin 1,5 miljoonaa syrjitään järjestelmällisesti ja laillisesti, koska he eivät ole juutalaisia. Israelin peruslain mukaan valtio ei kuulu kansalaisilleen, vaan ainoastaan yhdelle etniselle ryhmälle eli juutalaisille.

Tällainen järjestelmä ei ole demokratia, vaan se täyttää kansainvälisessä oikeudessa määritellyt apartheidin tunnusmerkit.

Israelin hallitus ylläpitää lakeja ja sotilasmääräyksiä, jotka rajoittavat ihmisten asuinpaikkaa sen perusteella, mihin etniseen ryhmään he kuuluvat.

Gazan eristäminen on osa tätä politiikkaa: Israel pitää kahta miljoonaa ihmistä vangittuna Gazan kaistalla ja rajoittaa muiden pääsyä sinne. Esimerkiksi Israel kieltää israelilaisten pääsyn alueelle.

Saarron ovat todenneet kansainvälisen oikeuden vastaiseksi muun muassa Punainen risti, Amnesty International, Human Rights Watch ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay.

Saartoa ovat yrittäneet murtaa muun muassa Nobelin rauhanpalkinnon saanut Mairead Maguire sekä kansanedustajat Israelista ja Ruotsista – ja nyt myös Suomesta.

Ennemmin kuin demokraattisen valtion lakien rikkomiseen saarron murtaminen rinnastuu Etelä-Afrikan rotuerottelun tai juutalaiset ghettoihin pakottaneiden sääntöjen protestoimiseen.

Suomi on vuosikausia tukenut Israelin kansainvälisen oikeuden vastaista ja ihmisoikeuksia loukkaavaa politiikkaa muun muassa ostamalla aseita, joita testataan hyökkäyksillä Gazaan. On erittäin tärkeää tuoda tätä osallisuutta esille, osoittaa mieltä ja vaikuttaa sen lopettamiseen. Kontulan teko on tästä kiitettävä esimerkki.

Syksy Räsänen

ICAHD Finlandin puheenjohtaja