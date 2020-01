Lukijalta: Suomalainen broilerintuotanto ei ole eettistä

MTK:n Eeva Korimäki ja Broileriyhdistyksen Mika Puotunen väittivät kirjoituksessaan (TS 15.1.) suomalaista broilerintuotantoa vastuulliseksi.

Yleinen harhakäsitys on se, että suomalainen eläintuotanto olisi parempaa ja eettisempää kuin muualla maailmassa. Suomi ja suomalainen eläinteollisuus ei ole sellainen uniikki lumihiutale, kuin tuottajat mielellään antavat ymmärtää.

Toki esimerkiksi antibioottiresistenssin ja salmonellan tilanne on täällä hyvä, mutta se ei ole erityisen poikkeuksellinen isoon osaan muuta Eurooppaa verrattuna. Esimerkiksi Ruotsissa tuottajat mainostavat broileriaan tismalleen samoilla terveysväittämillä kuin Suomessa tehdään.

Broilereiden terveyttä mitataan tuoteturvallisuuden näkökulmasta, se on eri asia kuin eläimen hyvinvointi. Tuotanto on tehdasmaista, äärimmäistä tehotuotantoa. Siinä ei huomioida linnun näkökulmaa.

Eläimen käyttäytymistarpeita pohditaan vain sen verran kuin on tarpeen tuoton saamiseksi ja "hävikin" pienentämiseksi.

Valitettavasti tuottajien voimallinen puolustautuminen ja piiloutuminen nykyisten toimintatapojen taakse näyttää siltä, että todellista halua eläinten hyvinvoinnin parantamiseen ei ole. Tämä tulee esiin joka kerta, kun eettisistä ongelmista tuotantoon liittyen puhutaan.

Sen sijaan, että tuottajat pohtisivat, miten he voisivat tehdä parannuksia eläinten hyvinvointiin, he toistavat salmonella- ja antibioottimantraa.

Tässä ajattelutavassa tarvitaan suunnanmuutos. Nähdäänkö kana, joka broileri siis on, eläimenä vai ainoastaan hyödykkeenä? Kyseessä on elävä, tunteva ja ajatteleva eläin, jonka käyttäytymistarpeet ovat pohjimmiltaan samat kuin lajin kantamuodolla, viidakkokanalla.

Broilerin tuotannosta, sen etiikasta ja eläinten hyvinvoinnin parantamisesta täytyy pystyä keskustelemaan myös konkretian tasolla. Linnuilla on liian ahdasta ja vakavia terveysongelmia nopeasta kasvusta ja jalostuksesta johtuen.

Euroopassa ja maailmalla on eläinten hyvinvointia parantavia trendejä, jotka etenevät nopeammin kuin Suomessa. Parvien tiheyttä ollaan pienentämässä monien eurooppalaisten yritysten toimesta ja rotuja vaihdetaan terveempiin.

On tosiaan hyvä, että voimme valita mitä syömme. Kaikkein eettisin vaihtoehto tuotantoeläinten kannalta on vegaaniset tuotteet. Onneksi niitä on tullut viime vuosina paljon lisää tarjolle.

Tätä kehityskulkua tulee tukea. Kasvipohjaisten tuotteiden hiilijalanjälki on pienempi kuin broilerin eikä tuotannossa tapeta eläimiä.

Juhis Ranta

yrityskampanjoitsija

Oikeutta eläimille