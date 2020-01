Lukijalta: Kauppatori ympäristökortteleineen on muuttunut linja-autoasemaksi

Turun kaupunkikeskustan liikennejärjestelyt kärsivät toriparkin rakentamisen aiheuttamista ongelmista. Parannusta on odotettavissa vasta kahden vuoden kuluttua, kun Kauppatori saadaan rakennettua toimivaksi ja entistä ehommaksi kaupungin sydämeksi. Samoin hotellityömaa on myös silloin valmis.

Onneksi Auransillan sekä keskustan läpiajokysymys saatiin ratkaistua aika onnistuneesti.

Mutta Turun on ratkaistava myös Fölin tuoma epäkohta. Vuosikymmenet Turku on pyrkinyt vähentämään linja-autojen määrää keskustassa, Kauppatorilla ja sen lähikortteleissa. Mutta nyt kun katsoo tilannetta, niin Fölin tulon jälkeen se on muuttunut. Linja-autojen määrä keskustassa on noussut oleellisesti.

Aikaisemmin Turun sisäinen liikenne kulki Kauppatorin kautta, seutuliikenne ohjattiin Puutorille ja kaukoliikenne linja-autoasemalle. Nyt kaikki kulkee pääosin torin ja sen ympärillä olevien kortteleiden kautta.

Föli on erittäin hyvä asia koko Turun seudulle, mutta näin toteutettuna se ei ole turkulaisille pelkästään hyvä asia. Liikenteen saasteet sekä melu tuodaan keskelle Turkua. Samoin linja-autot lisäävät ruuhkaa merkittävästi.

Ruuhkaa eivät aiheuta siis pelkästään henkilöautot, vaan ruuhkaa on lisännyt linja-autojen määrän runsas kasvu.

Nyt onkin nopeasti saatava jo suunniteltu matkakeskus rakennettua ja siirrettävä linja-autojen vaihtoasema matkakeskukseen. Matkakeskuksessa tulee sijaita sähköautojen latauspisteet, aikataulujen tasaus-seisokit ja muut seisokkeja edellyttävät tilanteet.

Föli toimii muutoin hyvin, mutta Turun keskusta ei voi olla linja-autoasema siten, että lähes kaikki linjat kulkevat keskustan kautta.

Seppo Lehtinen

Turun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (sd)