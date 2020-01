Lukijalta: Sotilaat testaavat, me maksamme

Suomen historian suurimman asekaupan, HX-hävittäjähankinnan testaukset ovat alkaneet ja media ottanee niistä kaiken ilon irti.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet arviot hankkeen kustannuksista kansantaloudelle ja siihen sisältyvät riskit. Kenraalien innostus hankkia kalleinta mahdollista aseistusta on tainnut tarttua mediaankin ja niinpä on vaarassa vallata meidätkin näkemys, että ne on saatava "maksoi mitä maksoi".

Tutkija Eero Lehto epäili HX-hankkeen mielekkyyttä kansantalouden kannalta (Ydin 4/2019). Asevarustelun vaikutuksia tutkineena hän pelkäsi hankkeen kustannusten paisumista ja sen muodostumista kiviriipaksi hyvinvointivaltion kehittämiselle, varsinkin kansainvälisen taantuman oloissa.

Tunnetusti sosiaaliturvan, terveydenhoidon ja koulutuksen puutteiden korjaaminen tulee vaatimaan miljardien sijoittamista niihin lähitulevaisuudessa.

Professori Teppo Krögerin mukaan Suomen koko vanhuspalveluissa voidaan puhua ainakin miljardin euron vajauksesta vuodessa pohjoismaiseen tasoon verrattuna. Tarvitsemmeko hävittäjiä vai hoitajia, kuten Tehyn puheenjohtaja aiheellisesti kysyi blogissaan.

Marraskuussa julkaistiin (Suomen Kuvalehti 45/2019) selvitys HX-hankkeen kustannuksista nykyrahassa verrattuna Hornetien hankintaan 1990-luvun alussa. Nyt hävittäjiin varattu 10 miljardia euroa on lähes kolminkertainen Hornetien hintaan verrattuna ja rasitus yli puolet suurempi kansantaloudelle.

Hornetien hankintahinta oli riisutun version hinta, jolla päättäjiä vastakauppalupausten ohella vedätettiin. Siihen ei sisältynyt myöhemmin hankittu aseistus, jolla torjuntahävittäjät muutettiin hyökkäyssotaan ja Naton operaatioihin sopiviksi monitoimihävittäjiksi.

Eivät HX-hankkeenkaan kustannukset jää 10 miljardiin velkarahaa. Yleensä hävittäjien kokonaiskustannukset ovat kolminkertaiset hankintahintaan verrattuna, kun mukaan lasketaan elinkaarikustannukset.

30 miljardia on iso raha, jonka tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan. Sitä taakkaa en omalta osaltani haluaisi heille siirtää, kun he joutuvat jo kestämään aiheuttamamme ympäristökriisin seuraukset.

Vastataanko hävittäjillä todellisiin turvallisuusuhkiin? Ympäristökriisin voittaminen vaatii paljon rahaa ja kansainvälistä yhteistyötä viholliskuvien sijaan.

Päättäjien sopisi myös miettiä, mitä merkitsee itsenäisen maanpuolustuksen kannalta täydellinen riippuvuus koneen toimittajasta. Voidaanko meidät silloin uskollisuuden nimessä vetää entistä helpommin mukaan kansainvälisiin selkkauksiin, joissa asekauppiaat ovat ainoat varmat voittajat?

Olisiko näitä kysyttävä kansanedustajiltamme julkisissa keskustelutilaisuuksissa?

Hannu Ketoharju

Juuka