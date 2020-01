Lukijalta: Työttömyys ei ole este työnsaannille

Usein ajatellaan, että elämässä pitäisi kehittyä suoraviivaisesti kohti uraa ja menestystä. Mutta ei elämä mene niin, eikä kaikkien elämässä tapahdu samoja asioita. Joskus on kuljettava todella haastavien ja rankkojen kokemusten läpi yksin, sanoo kirjoittaja.

Kerran työtön ei missään nimessä tarkoita ikuisesti työtön, eikä joskus kotiäiti tarkoita koko elämän mittaista kotiäitiyttä. Elämässä menee uusia junia; tulee aina eteen uusia mahdollisuuksia ja niihin on hyvä tarttua.

Ihmisiä leimataan helposti ja niistä leimoista voi olla todella vaikea päästä eroon. Kun ihminen leimataan työttömäksi, se vie ihmiseltä uskon itseen ja omaan elämään, siksi työttömät jättävät usein muun muassa terveyspalvelut väliin. He tuntevat syvää nöyryytystä ja arvottomuutta, siksi he eivät välitä enää tarpeeksi itsestään.

Jatkuva alas painaminen yhteiskunnan taholta vain pahentaa tilannetta: on vaikea nousta suosta, johon on kerran pudonnut ja uponnut. Monet ovat työttömiä tahtomattaan ja olosuhteista johtuen, mutta silti he rämpivät suossa, koska yhteiskunta ja vallalla olevat asenteet eivät muutu.

Usein ajatellaan, että elämässä pitäisi kehittyä suoraviivaisesti kohti uraa ja menestystä – vain siten voi löytää ihanne-elämän ja antoisan tulevaisuuden. Mutta ei elämä mene niin, eikä kaikkien elämässä tapahdu samoja asioita. Joskus on kuljettava todella haastavien ja rankkojen kokemusten läpi yksin.

Suomessa rakastetaan koulutusta ja pätevyyttä mutta elämässä on paljon sellaisia tehtäviä, joihin tarvitaan rakkautta ja avointa sydäntä. Yhteiskunnassa vallitsee kylmä järkiajattelu ja siksi monet henkisesti herkät ihmiset voivat huonosti, menettävät uskon itseen, syrjäytyvät ja ovat itsetuhoisia.

Miten luodaan parempi yhteiskunta? Ihmisten pitäisi hyväksyä erilaisuus ja kannustaa lapsia ja nuoria kuuntelemaan itseään ja tekemään sydämen valintoja. Ei tarvitse suorittaa liikaa vaan keskittyä olennaiseen. Pitäisi unohtaa vertailu ja kilpailu kokonaan ja luoda hyväksymisen ilmapiiri.

Ikä ei ole este työn tekemiselle hyvin – päinvastoin, taidot ja kokemus karttuvat elämän varrella. Niin paljon arvokasta työvoimaa syrjäytetään yhteiskunnasta ja työelämästä, väittämällä, että työn tekemiseen tarvitaan nuoruutta. Nuoruus ei sinänsä katso ikää, se on elämänasenne ja tapa toimia tässä maailmassa.

Etninen tausta, sukupuoli, henkilön nimi ja tämänhetkinen työmarkkinatilanne eivät saa vaikuttaa työllistymismahdollisuuksia heikentävästi. On kuitenkin niin, että eri tehtäviin soveltuu tietynlaiset henkilöt, jotka edustavat tietynlaisia ominaisuuksia.

Jokaisen olisi tärkeintä pyrkiä henkisen tasapainon löytämiseen, se on pitkällä tähtäimellä tärkeämpää ja yhteiskunnan kannalta järkevintä, koska se pitää myös mahdolliset lääkekustannukset ja tarvittavat hoitokulut minimissä. Henkisesti hyvinvoiva työntekijä on iloksi sekä itselle että muille.

Yhteiskunnasta puuttuu työn ilo ja halu luoda yhteisiä hyviä asioita. Tuijotetaan liikaa rahaa ja asemaa ja samalla katoaa yhteishenki. Pitäisi keskittyä enemmän hyvän luomiseen ja luovuuden hyödyntämiseen, jotta saadaan konkreettisia muutoksia aikaan. Me olemme kaikki samassa veneessä; työtön ja toimitusjohtaja ovat osia samaa kokonaisuutta.

Työttömiä on monenlaisia. Kaikki eivät ole ns. vastuunpakoilijoita. Työttömyyden henkinen taakka on kuitenkin painava. Mutta niin on myös se, ettei mikään ovi aukea tai opiskelupaikka irtoa.

Työttömillä puuttuu usein selkeä päämäärä, visio, usko itseen ja elämän merkityksellisyys. Merkityksen tunne antaa elämälle tarkoituksen. Ilman, että asia tuntuu merkitykselliseltä, ei voi saada mitään suurta aikaan.

Jos ja kun merkityksellisyys puuttuu, puuttuu samalla syvyys, ja elämä tuntuu puuduttavan ikävältä ja turhalta. Millään ei ole mitään väliä.

Elämän tarkoitus voi löytyä hyvin pienistä ja mitättömiltä näyttävistä asioista, eikä se useinkaan liity rahaan. Se voi olla iloa pienistä asioista, rakkautta tekemiseen ja läsnäoloa, jotka antavat ihmiselle henkistä hyvinvointia ja tarkoituksen tunnetta.

Puuduttavassa, tylsässä ja tyhjässä elämässä puuttuvat ilo ja rakkaus. Ei ole mitään syytä miksi. Motivaatio laskee nollalukemiin ja ihminen voi huonosti, ja saattaa alkaa kehittää itselleen erilaisia addiktioita turhautumisen tunteen lieventämiseksi.

Ns. luuserina oleminen on sitä, että vaikka tietää omat kyvyt ja taidot, niin niitä ei arvosteta tai ymmärretä/hyväksytä yhteiskunnassa. Olemassaolo on pelkkä pyöreä nolla ja muut ns. omissa silmissä korkea-arvoisemmat katsovat alaspäin. Se on henkisesti erittäin raskasta, raastavaa ja nöyryyttävää.

Tilanne on nyt vähitellen eskaloitunut siihen pisteeseen, että työssäkäyvät uupuvat ja työttömät masentuvat. Ilo kääntää oravanpyörän toiseen suuntaan.

Jaettu ilo on moninkertainen ilo. Ilo palaa yhteiskuntaan, kun halutaan hyvää ja toistemme ilahduttamista. Se on asioiden jakamista, toisistamme välittämistä, huolenpitoa heikommista – toisin sanoen rakkautta.

Jaana Uolamo