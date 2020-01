Lukijalta: Meidät pakotetaan kuluttamaan

Päivitys on kirosana, kirjoitti Raimo Lähteenmäki (TS 12.1.). Samaa asiaa sivuten kirjoitti 2.1. Taisto Levo kodinkoneiden käyttöiästä. Molemmat olivat hyviä ja osuvia kirjoituksia.

Tällä hetkellä EU valmistelee säädöksiä, jotka estäisivät myymästä unionin alueella sellaisia laitteita, joita ei voi korjata. Jotkut kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä tähän suunnitelmaan, mutta eivät huomaa sitä sudenkuoppaa, mikä tähän on haudattu.

Jo vuosia ovat valmistajat uumoilleet kuluttajien jonain päivänä heräävän ja tajuavan, että laitteet on varta vasten sellaisiksi suunniteltu, että niiden korjaaminen on joko turhan kallista tai kokonaan mahdotonta. Nyt, kiitos IT-tekniikan kehityksen, voivat valmistajat huokaista helpotuksesta, Pandoran lipas on apposen auki.

Tulevaisuudessa laitteet voidaan suunnitella siten, että ne kestävät mekaanisesti vaikka maailman tappiin, mutta avainsana onkin internet. Varustetaan kaikki mahdolliset kodin laitteet hammasharjasta jääkaappiin Wifi-yhteydellä ja varmistetaan laitteen toiminta vain sitä kautta toimivaksi. Siten ostokierre jatkuu entisellään.

Ei tarvitse kuin parin vuoden välein uusia käyttöjärjestelmää tai säädellä sovellusta, jotka sitten eivät tietenkään toimi enää siinä vanhassa laitteessa. Näinhän on jo käynyt tv-laitteille ja digibokseille. Tietokoneet, tabletit ja puhelimet putoilevat jo käytöstä parin vuoden välein.

Eikä päivitys aina ole edes laitteen käyttöominaisuudelle tarpeellinen, mutta kasvattaa kauppaa kummasti. Tämä päivityskierre on jopa pahempaa kuin korjaamattomuus-ominaisuus.

Maarit Lineri