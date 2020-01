Lukijalta: Julkisten alojen tes-neuvotteluissa näkyy palkankorotusraivo

Yksityisen puolen vientiliittojen sopimus tehtiin asiallisin perustein ja loppujen lopuksi hyvässä yhteistyössä osapuolten välillä. Kiky-työajan lyhennys vaihtui paikalliseen sopimiseen työajan järjestelyistä.

Sopimuksen sisältö kuvaa osapuolten yhteistä näkemystä vientiyritysten kilpailukyvyn säilyttämisestä ja jos mahdollista sitä parantavista toimenpiteistä.

Myös näillä aloilla työssä oleva työntekijä tarvitsee työpaikakseen yrityksen, jolla on kilpailukykyä avoimilla markkinoilla. Siinä työpaikka voi säilyä myös tulevaisuudessa.

Nyt alkavissa julkisten alojen tes-neuvotteluissa käyttäisin avauksia tehneiden liittojohtajien puheenvuorojen sisällöstä sanaa "palkankorotusraivo". Niin etäällä todellisuudesta nuo avaukset ovat.

Näissä vaatimuksissa tavoitteiden keskiöön on noussut se, kuinka paljon lisää palkkaa voi ja kehtaa pyytää. Lähtökohtana vaatimuksille on se, kuinka paljon enemmän palkankorotusta on saatava kuin se minkä vientialojen työntekijät saivat.

Tavoitteissa ei ole minkäänlaista yhteyttä niihin mahdollisuuksiin, jotka "aikuisten oikeasti" julkisilla toimijoilla on olemassa. Veronmaksaja on tässä palkankorotustavoitteiden raivossa jätetty kasvottomaan maksajan rooliin.

Sellainen asia, jolla aiemmin oli merkitystä julkisen alan tes-neuvotteluissa, oli "jakovara". Tuolla sanalla viitataan siihen määrään tuloja, joita ei ole sidottu jo aikaisemmin tehdyillä päätöksillä valtion ja kuntien taloudessa. Kun kuntien talous on jo valmiiksi "kuralla", ei tuota jakovaraa ole.

Yksityisellä puolella (kilpailutalous) jakovaran puuttuminen merkitsee tarvetta tehdä kilpailukykyä parantavia ratkaisuja, muuten loppuvat yritykseltä rahat. Esimerkiksi kiky merkitsi työajan pidentämistä ja nollalinja palkankorotuksissa käytännössä palkkojen alentamista.

Vientialojen uusi sopimus mahdollistaa paikallisesti sopien kilpailukykyä tukevat ratkaisut myös tulevaisuudessa, jos yrityksessä nähdään siihen yhteisesti tarvetta.

Meillä Suomessa on ollut pitkään jatkunut hyvän kehityksen kausi kaikessa. Sen on saanut aikaan se, että pärjäämme vientimme tuotteilla avoimessa maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Julkinen talous on keskeinen osa tuota kilpailukykyä. Sen tehokkuus, kyky uudistua ja elää toimintoineen tässä ajassa on sillä vaatimuksena. Onko tämä tieto kadonnut julkisen puolen työmarkkinajohtajilta sekä kuntien ja kaupunkien päättäjiltä?

Kunnallinen työehtosopimus on jo nyt työnantajalle kalliimpi kuin yksityisen puolen työehtosopimukset. Työaika julkisella puolella on lyhyempi, vuosilomat ovat pidemmät ja tästä huolimatta sairauspoissaolot ovat merkittävästi yksityisen puolen poissaoloja suuremmat. Kustannus työntekijän tekemää työtuntia kohti on suurempi kuin yksityisellä puolella. Selvimmin se on havaittavissa niissä tilanteissa, joissa julkinen toimija kilpailee avoimesti yksityisen toimijan kanssa.

Jos tähän ongelmaan nyt lisätään muita suuremmat palkankorotukset, syvä ongelma julkisessa taloudessa vain kärjistyy. Samalla kilpailukykymme avoimilla kansainvälisillä markkinoilla heikkenee.

Samaan aikaan keskustelu kiky-tuntien merkityksestä kilpailukyvyn parantamiseen on saanut omituisia piirteitä. Vastausta niiden vaikutuksesta etsitään liian kaukaa, valtion kilpailukyvyn tasolta.

Ei sitä niin kaukaa voi löytää. Mutta kun katsomme asiaa yksinkertaisemmin, vastaus on varma ja oikea. Jos työntekijä tekee työnantajalle 24 tuntia enemmän työtä vuodessa samalla palkalla kuin ennen, tuotteen tuotantokustannusten hinta on varmasti halvempi.

Markku Vuoti

yli 20 vuotta tes-neuvottelijana

Naantali