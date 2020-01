Lukijalta: Suomalainen broileri on vastuullinen valinta

Kirjoittajien mielestä suomalainen broileri on vastuullinen valinta eläinten, kuluttajan ja ympäristön osalta.

Eläinoikeuspuolueen varapuheenjohtaja Tiina Ollila vaati mielipidesivuilla broilerintuotannon lopettamista (TS 10.1.).

On hyvä asia, että keskustelua eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä käydään. Suomalaiset maatilat kehittävät toimintaansa kuluttajien ja markkinoiden mukaisesti. Ja on hyvä, että me kaikki voimme valita itse, mitä syömme.

Ollila on oikeassa siinä, että tuotannon jatkuminen millään tiloilla tulevaisuudessa ei ole itsestäänselvyys. Ruoantuotanto ja maatalousyrittäjyys vaativat vahvaa sitoutumista ja luottamusta tulevaan, investoinnit edellyttävät riskinottokykyä, asiantuntemusta ja osaamista.

Tilannetta ei helpota kotimaisen maatalouden mustamaalaaminen ja tehdyn työn vähättely. Keskusteluilmapiiri tulisi saada koko kotimaista ruoka-alaa eteenpäin vieväksi, syyttely ja ahdistuksen luominen eivät edistä mitään.

Toisin kuin Ollila väittää, kotimaisella broilerinkasvatuksella on merkittäviä etuja verrattuna ulkomaiseen tuotantoon.

Tuotannossa seurataan tarkasti eläinten terveyttä, sairauksia ja hyvinvoinnin tasoa tilatasolta teurastukseen. Suomessa broilerien tuotannossa ei ole ollut tarpeen käyttää antibiootteja yli 10 vuoteen, mikä kertoo siitä, että eläinten terveys on huippuluokkaa.

Valitettavasti maailmalla rutiininomainen eläinten lääkintä kasvun tehostamiseksi ja tautien ennaltaehkäisemiseksi on yhä yleistä, meillä vastaavat kasvutulokset ja hyvä terveystilanne on saavutettu parantamalla eläinten olosuhteita ja kehittämällä niitä entisestään.

Kotimaisessa broilerinlihassa ei esiinny salmonellaa, ja koko tuotantoketju tekee jatkuvasti työtä elintarviketurvallisuuden eli kuluttajien terveyden puolesta.

Kaikki suomalaiset broilerit kasvatetaan vapaana kasvattamoiden lattioilla. Broilerit kasvavat turve- tai kutteripehkulla, jossa ne voivat kuopsutella ja kylpeä. Kasvattamoissa on myös varsinaisia virikkeitä, kuten orsia ja leluja vahvistamaan lintujen luontaista käyttäytymistä.

Broilerin kasvatusaika on 5–6 viikkoa, jona aikana se kasvaa noin 2,5-kiloiseksi. Vaikka suomalaiset broilerit ovat terveitä, pieni osa (noin 3 prosenttia) niistä menehtyy tai lopetetaan kasvatuksen aikana. Tuotantotilalla broilereiden hyvinvointi ja terveys ovat aina etusijalla.

Broilerikasvattamon olosuhteet määritellään tarkasti broilereille sopiviksi ja niitä seurataan ja muutetaan kasvatuksen edetessä broilereiden tarpeiden muuttuessa. Broilerit saavat syödä ja juoda vapaasti, niillä on riittävästi lepoa, ne elävät ryhmässä eikä niille tehdä mitään toimenpiteitä.

Tuotantoa myös valvotaan jatkuvasti. Laki edellyttää Suomessa broilerinkasvattajalta ammatillista pätevyyttä. Viranomaiset tarkastavat teurastamolla jokaisen broileriparven, broilereiden terveyden ja hyvinvoinnin ja tuottajan onnistumisen työssään.

Broileri on kotieläimistä selvästi tehokkain rehun hyväksikäyttäjä. Lihakilon tuottamiseen käytetään hieman yli 2 kiloa rehua. Noin kolme neljäsosaa rehusta on kotimaista viljaa, kuten vehnää ja kauraa.

Siinä Ollila on oikeassa, että broilerin hiilijalanjälki on lihatuotteista pienin.

Tuotannossa syntyvän lannan ravinteet hyödynnetään lähialueen peltojen ravinteina tai kasvualusta- ja lannoiteteollisuudessa. Eloperäisen aineksen levitys maahan parantaa osaltaan maan multavuutta ja lisää näin maaperän hiilensidontakykyä.

Suomalainen broileri on vastuullinen valinta eläinten, kuluttajan ja ympäristön osalta.

Eeva Korimäki

MTK:n siipikarjanlihaverkoston puheenjohtaja, broilerinkasvattaja

Mika Puotunen

Suomen Broileryhdistyksen puheenjohtaja, broilerinkasvattaja