Lukijalta: Satiiri voi sytyttää vihaa

Satiiri on taiteen laji ja tyylikeino, jolla tartutaan todellisuuden ja ihanteiden eroavaisuuksiin. Satiirinen teos on kriittinen, pilkallinen tai aggressiivinen asenteeltaan. Siinä voi olla myös ivaa.

Satiiri eroaa huumorista siinä, että se ei ole myötätuntoista. Satiiri voi olla tarkoitushakuista propagandaa. Satiiria ja propagandaa yhdistää mustavalkoisen kontrastin luominen.

Valtioneuvoston kanslian julkaiseman Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen -oppaan mukaan satiiria ja parodiaa voidaan käyttää disinformaation keinona harhaanjohtavan informaation levittämiseen sekä yksilöiden tai mielipiteiden naurunalaiseksi saattamiseen tai kritisointiin.

Viimeisin satiirin nostattama myrsky nousi Saksassa lasten esittämästä tarjouslihaa syövästä isoäidistä kertovasta laulusta, jonka julkaisi saksalainen yleisradioyhtiö. Saksan tapauksessa näkyy vihervasemmiston ja äärioikeiston vastakkaiset näkemykset ilmastonmuutokseen. Ääripäissä toisen mielipiteiden kunnioittamisesta ei ole tietoakaan.

Ilmastonmuutoskaan ei ole sukupolvikysymys. Kyllä edelleen on lapsia ja nuoria, jotka syövät lihaa ja hyvä niin. On myös vanhemmissa ikäluokissa heitä, jotka eivät syö lihaa ja se heillekin suotakoon.

Satiiri on vaarallista, jos se kohdistuu erilaisten ihmisten tai uskonnollisten, poliittisten, etnisten tai sosiaalisten ryhmien pyhinä kokemiin asioihin. Viisautta on se, että kunnioitamme toisiamme erilaisista taustoista tai mielipiteistä huolimatta. Hyväntahtoista huumoria sopii maailmaan. Sitä ei ole koskaan liikaa.

Verovaroilla toimivan yleisradioyhtiön tulisi olla varovainen satiirisen materiaalin julkaisemisessa. Me emme tarvitse yhtään lisää vastakkainasettelun ruokkimista.

Joidenkin mielestä satiiriin puuttuminen on sananvapauden rajoittamista. Sillä ei ole enää sananvapauden kanssa tekemistä, jos suhtaudumme toisiin pilkallisesti, halveksuvasti tai epäkunnioittavasti ja ajattelemme itse olevamme jotenkin muita fiksumpia. Tätä lienee tasavallan presidenttikin tarkoittanut uudenvuoden puheessaan.

Meillä Suomessa on ollut melko yhtenäinen luterilaisuuteen perustuva arvopohja. Se on murenemassa. Se voi aiheuttaa myös tilanteita, joissa yhteistä näkemystä asioihin ja ongelmiin on entistä vaikeampi saavuttaa.

Olisi tärkeää, että emme unohda arvopohjaamme. Sitä kautta voimme ymmärtää paremmin myös toisin ajattelevia.

Marko Heimonen

Kaarina (kesk)