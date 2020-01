Lukijalta: Hoitoapulaisia tarvitaan lisää

Kuntatyönantajat voisivat ottaa takaisin kylvettäjät, lisätä hoitoapulaisia ja kaikki hoitaisivat oman työnsä eikä kaikkia niitä töitä laitettaisi hoitajien niskaan.

Nykyinen käytäntö on, että hoitajat kylvettävät, osallistuvat pesutilojen pesuun ja desinfiointiin, tekevät iltapalat, tiskaavat, syöttävät potilaita ja keräävät tarjottimia ja pyyhkivät hoitopöydät. Nämä olivat ennen hoitoapulaisen työtä. Mutta kun pitää säästää ja säästetään siitä halvimmasta työstä ja teetetään (kalliilla) hoitajan palkalla sitä, minkä voisi tehdä joku, jonka ammattitaito ei riitä hoitajan työhön.

Kuntatyönantajat voisivat työllistää monia ihmisiä, mikä toisi niitä kaivattuja veromarkkoja kuntiin.

Hoitajat jaksaisivat tehdä omaa työtänsä ja heillä olisi enemmän aikaa potilaille. He eivät uupuisi kun he saisivat tehdä sitä työtä, mihin he ovat itsensä kouluttaneet.

Entinen hoitaja