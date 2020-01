Lukijalta: Torin aurinkoenergiajärjestelmä on huolellisesti suunniteltu ja tulee tavanomaista edullisemmaksi

Urpo Lehtimäki kirjoitti (TS 8.1.) Turun torin sulanapitoratkaisusta. Hyvä, että asia keskusteluttaa. NollaE on suunnitellut koko toriparkin ja torin pinnan energiajärjestelmän. Korjaamme osaltamme muutamia virheellisiä olettamia.

Turun uuden torin pinta on suunniteltu sulatettavaksi auringon lämmöllä, joka kesällä varastoidaan torin alla olevaan maaperään lämpöakkuun ja vapautetaan sieltä talvella takaisin pinnalle. Samalla järjestelmällä lämmitetään koko toriparkki. Varajärjestelmänä toimii kaukolämmön paluulämpö.

Oikeilla tiedoilla laskettuna ja investointikustannus mukaan luettuna aurinkokeräimeen perustuva sulanapitojärjestelmä tulee Turun kaupungille jonkin verran edullisemmaksi vuositasolla verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöratkaisuun (normaaleilla sääolosuhteilla).

Halvinta on tietenkin jättää tori sulattamatta ja hoitaa talvihuolto tavanomaiseen tapaan aurauksella ja suolauksella, mutta kaupunki on aiemmin päättänyt nimenomaan sulatuksesta (Turun Kaupunginvaltuuston päätös 30.5.2016). Sen takia integroitu sulatus ja energiajärjestelmä on suunniteltu kaupungille ja toriparkille.

Sulatuksen käyttökustannukset perinteiseen tapaan kaukolämmöllä olisivat 584 000 euroa vuodessa sekä investointikustannukset 4 130 000 euroa (Yliopistonkadun vuoden 2017 sulatuksen tiedot, sekä ulkopuolinen laskelma rakennuskustannuksista).

Jos investointi jyvitetään 25 vuodelle, on se 165 200 euroa vuodessa. Kaukolämpöön perustuvan järjestelmän kustannukset olisivat siis yhteensä 749 200 euroa vuodessa.

Aurinkolämpöön perustuvan ratkaisun palvelusopimuksen mukaiset kustannukset ovat yhteensä 665 000 euroa vuodessa, mutta tämä sisältää investoinnin. Säästöä verrattuna kaukolämpöratkaisuun on siis 84 200 euroa vuodessa.

Aurinkokeräinjärjestelmää ei ole missään vaiheessa väitetty monin verroin edullisemmaksi vaihtoehdoksi, vaan sen pääperuste on vähäisemmät hiilidioksidipäästöt. Käytännössä ratkaisu on lähes hiilineutraali.

Lehtimäen erilaiset johtopäätökset johtuvat muutamasta virheestä. Lehtimäki arvioi kaukolämpöön perustuvan sulanapidon hinnan todellisuutta matalammaksi verrattuna ulkopuoliseen yleissuunnitelman perusteella laadittuun kustannusarvioon. Selvitys on tehty juuri Turun toria koskien, 23 250 neliömetrin pinta-alalla. Lehtimäki on käyttänyt myös huomattavasti liian pientä pinta-alaa (15 000 neliömetriä). Lehtimäki arvioi myös energiankulutuksen liian matalaksi (3750 MWh), kun todellisuudessa se on 5770 MWh.

Paikkaansa pitämättömät luvut saattavat johtua osittain myös siitä, että niissä lienee käytetty yksinkertaista keskiarvolaskelmaa. Todellisuudessa aurinkolämpökeräimen laskelmat on tehty yksityiskohtaisena dynaamisena mallinnuksena. Siinä otetaan huomioon kohteen todelliset maaperän ominaisuudet sekä aurinkoenergian määrä tuntitasolla.

Esimerkiksi Kauppatorin ympäristön varjostukset on otettu huomioon. Dynaaminen energiamallinnus on paljon yksityiskohtaisempi ja todenmukaisempi menetelmä kuin keskiarvoihin perustuvat laskelmat. Lämmön käyttäytymisen maaperässä on selvittänyt ja mitannut Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kaupungilla ei ole riskiä järjestelmän toimivuudesta. Jos ei akku riitä, toimii kaukolämmön paluulämpöön perustuva varajärjestelmä joka tapauksessa. Tori Energia vastaa myös varajärjestelmän investointikustannuksesta.

Turun toriparkin lämmitysjärjestelmän ja pinnan sulanapidon suunnittelussa on noudatettu erityistä huolellisuutta sekä hyödynnetty tieteellistä tutkimusta ja parasta asiantuntemusta.

On totta, että ratkaisu on kokonaisuutena ennakkoluuloton ja uusi, mutta sitä hiilineutraaliuden tavoittelu tulee laajasti edellyttämään kaikenlaisissa kohteissa.

Nikolas Salomaa

toimitusjohtaja

NollaE Oy