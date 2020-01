Lukijalta: Lyijy- ja aseongelma – paljon melua tyhjästä

Kaikkivaltias EU on jälleen puuttunut asiaan, josta sillä ei ole ilmeisesti mitään parempaa tietoa. Ilmeisesti se on kuunnellut joitakin vihreitä metsästyksen ja ampumaurheilun vastustajia ja näiden kannanottoja meitä levottomammissa maissa, perehtymättä sen enempää tosiasioihin.

EU on nyt tekemässä ihmiskunnan ties kuinka kauan eri tarkoituksiin käyttämästä lyijystäkin myrkyn yli kaiken. Käyttääkseen sitä keppihevosena ihmisten harrastusten mollaamiseen, kuten tällä palstalla Tommi Salonen Raumalta totesi 29.12.2019.

Tietysti lyijy on myrkky, jos sitä syö. En väitä, etteikö pelko vesilintujen kuolemasta olisi väärä, jos ne lyijyä saavat kupuunsa vesien pohjalta ravintoa hankkiessaan. Pelko jää siitä huolimatta, vaikka lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettäisiin, sillä niitä on käytetty satoja vuosia. Lyijy ei liukene veteen, ei se vesistä mihinkään katoa, vaikka pohjamutiin tietysti ajan myötä uppoaakin.

Lyijyn myrkyllisyydestä minulla on ihan omakohtaiset kokemukset. Harrastan vanhaa ampumaurheilulajia, jossa käytetään vain lyijyluoteja, joita ei edes valmiina saa, ne on tehtävä itse lyijystä valamalla. Jätelyijystä, vanha kaapelilyijy on tarkoitukseen parasta, koska se on hyvin pehmeätä.

Luoteja valaessa joutuu lyijyä käsittelemään, myös hengittämään sulasta lyijystä nousevaa höyryä jonkin verran, vaikka sitä yrittäisi välttääkin. Tätä hommaa olen tehnyt nelisenkymmentä vuotta.

Kun tässä nyt jo ryhtyy yhdeksänkymppiä pian tulemaan täyteen, olen joka vuosi käynyt täydellisessä lääkärintarkastuksessa varmistamassa, että mikään kremppa ei yllätä. Kun lyijyn vaarallisuudesta muutama vuosi sitten alettiin vouhkata, pyysin tarkistamaan, onko minussa lyijyä yli oman tarpeen. Asia tutkittiin ja toteamus oli, ettei minussa ole lyijyä sen enempää kuin mitä sitä ihmisessä yleensä on.

Ammun vuosittain lukuisia sepelkyyhkyjä, siinä käytetään pieniä hauleja, niitä varmaan on mennyt muutama pötsiinkin lintuja syödessä.

Kun asiaan on nyt ympätty metsästys ja ampumaurheilukin, sananen niistäkin. Nykyään ei saa lupaa metsästys- ja urheiluaseen hankkimiseen noin vain. On suoritettava metsästystutkinto tai oltava ampumaseuran tai reserviläisjärjestön todistus ampumaurheilun harrastamisesta.

Meillä voi kuitenkin olla ties kuinka monen sukupolven takaa ihmisten kätköissä aseita, joiden omistajat eivät edes tiedä, että niiden hallussapitoon tarvitaan joku lupa. Niitä on voitu yhtä tietämättömille myydä tai lahjoittaa.

Ne ovat tietysti ongelma, kuin myös sotatuliaisina luvatta aikoinaan kotiin tuodut Naganit ja tähtipistoolit.

Muuten meillä ovat aseasiat kunnossa, jos vaikka ajatellaan 1920–1930-lukuja. Isä on näistä ajoista kertonut. Vapaussodan, kieltolain ja Lapuan liikkeen mainingeissa sai aseluvan noin vain kertomalla lupaviranomaiselle, että on saatava sika hengiltä, pidettävä jossakin järjestystä yllä tai turvattava koti ja omaisuus.

Silloin ei ollut mies eikä mikään, jos ei iltamiin tai johonkin matkustaessaan ollut jonkinlaista "mutkarautaa" taskussa. Siis taskuasetta, mihin ei nykyään saa lupaa ollenkaan.

Isä oli paikallisen pienviljelijäyhdistyksen järjestysmies, hänelläkin oli toimensa hoitamiseksi Stock-merkkinen 7,65 aina taskussa. Hän kertoi, kuinka seuratalon takana metsikössä oli joskus kesäiltoina melkoinen pauke, kun äijät 1920-luvulla virolaisen "virvoitusjuoman" innoittamina testasivat pistoolejaan petäjän kylkeen. Tapahtui joskus vakavia vahinkojakin.

Nyt ei aseita saa säilyttääkään seinällä hirven sarvissa eikä pöytälaatikossa, kuten joskus.

Täyttä tietämättömyyttä kuvastaa myös näkemys siitä, että kun meillä on puolitoista miljoonaa luvallista asetta ja vain vähän yli 300 000 metsästäjää, niin meillä on aseita liikaa.

Jos on aktiivinen metsästäjä, tarvitsee hirvieläinten metsästykseen asetuksen vaatiman kiväärin, linnustukseen pienemmän kiväärin tai pienoiskiväärin, jänis- ja kettujahtiin haulikon ja loukkupyyntiin käsiaseen. Jos vielä harrastaa jotakin urheiluammunnan lajeja, on siinäkin oltava eri aseet.

Meikäläisiä oloja ei joissakin EU-komissioissa tietysti ymmärretä.

Kaikessa inhimillisessä toiminnassa tapahtuu asioita, joita ei saisi sattua. Aseet, mitkä tahansa, ovat vaarallisia alkoholin ongelmakäyttäjien ja huumeiden käyttäjien käsissä. Tästä yleensä on kysymys silloin, kun aseilla pahaa tehdään.

Pentti Kataja

Salo