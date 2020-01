Lukijalta: Vanhusten hoitopaikat vaihtuvat tiuhaan

Vanhusten elinpäivät voivat olla tosi vaihtelevia. Ei haittaa, vaikka on heikko ja sairas, silti hoitopaikkoja vaihdellaan usein.

Viime aikoina oli 90-vuotias mieheni hoidossa kymmenessä eri paikassa. Juuri kun hän tottui oloonsa ja hoitajiinsa yhdessä paikassa, siirrettiin hänet toiseen, muka kuntoutukseen, joka sitten osoittautui sängyssämakuuksi.

Tässä vauhdikkaassa menossa on näkynyt hoitajien arvokas työ. Se on raskasta ja vaativaa, mutta hyvän tahdon avulla he jaksavat.

Vakka-Suomen sairaalassakin saimme kiitettävää hoitoa sekä potilaana että omaisena. Erikoisesti kiitos Erjalle sekä Susannalle.

Kerttulikodista tuli meille toinen koti. Hoitajien kanssa olimme kuin yhtä suurta perhettä.

Lääkärien kanssa olisimme halunneet enemmän tietojenvaihtoa. Toivokaamme heitä lisää sekä pysyviksi työpisteisiinsä että myös "omiksi lääkäreiksi".

Koettua