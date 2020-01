Lukijalta: Onko Suomella eväät menestyä 2020-luvulla?

2020-luvulla edessä on monia suuria uudistuksia ja tehtäviä, joista selviytyminen vaatii yli puoluerajojen ja hallituskausien menevää yhteistyötä ja yhteisvastuuta, toteaa kirjoittaja.

Vuosi 2019 oli historiallisen repivän ja yllätyksellisen politiikan vuosi. Pääministeri Juha Sipilä erosi keväällä jo ennen vaaleja, vaalit nostivat Sdp:n niukkaan vaalivoittoon ja hallitusneuvottelut johtivat yllätyksellisesti punamultaan vihreillä täydennettynä.

Pääministeri Antti Rinteen kausi jäi lyhyeksi. Keskustapuolueen epäluottamus johti pääministerin eroon. Nopeasti käytyjen neuvottelujen jälkeen tuli jo kolmas hallitus vuonna 2019. Pääministeriksi tuli nuori Sanna Marin. Hallitusohjelma säilyi ennallaan.

Kunnat ovat talousahdingossa ja sote-uudistuksen eteenpäin saamisen vaikeudet jatkuvat. Mistä löytyvät rahat terveyskeskusten ja vanhustenhuollon sekä lastensuojelun ja psykiatrian terveyspalvelujen henkilökuntavajauksen ja hoidon puutteiden korjaamiseen?

Yli 1 000 lääkäriä terveyskeskuksiin ja yli 4 000 hoitajaa vanhuspalveluihin pitäisi saada nopealla aikataululla. Lastensuojelun ja psykiatrian tilanne on kriisin partaalla useissa suurissa kaupungeissa. Myös näissä tehtävissä on suuri vajaus koulutetuista työntekijöistä.

Sote-uudistus on pian saatava valmiiksi ja tehtävä välttämättömät ratkaisut, jotka turvaavat yhdenvertaiset ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut maan kaikille kansalaisille. Jo nyt on hukattu liikaa aikaa ja voimavaroja puolueiden väliseen valtataisteluun ja riitelyyn hallinnon rakenteista.

Uudistus olisi voitu tehdä ilman maakuntauudistusta nykyisten sairaanhoitopiirien ja viiden yliopistosairaalan erityisvastuualueen hallinnon pohjalle. Kunnat ja kuntayhtymät ovat hyvä ja toimiva perusta myös palvelujen tuottamiselle. Siihen ei pienessä maassa tarvita uutta hallinnon tasoa.

Valinnanvapaus toteutuu oikealla tavalla, kun kuntien asukkaiden tarvitsemat peruspalvelut saadaan toimintakuntoon. Yksityiset palveluntuottajat ja vakuutukset täydentävät palvelukokonaisuutta ja löytävät paikkansa ja asiakkaansa ilman valinnanvapausuudistustakin.

Vanha poliittinen kenttä on Suomessa järkkynyt ja saanut uudet jakolinjat. Sama kehitys näkyy myös laajemmin Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Suomessa Perussuomalaiset on gallupeissa noussut selvästi suurimmaksi puolueeksi 23 prosentin kannatuksella. Ruotsissakin ruotsidemokraatit uhkaavat jo sosiaalidemokraattien ykkösasemaa.

Koko Euroopassa kansallismieliset populistipuolueet ovat nousseet perinteisten valtapuolueiden rinnalle. Jännitteet EU:n sisäpolitiikassa ovat samalla kasvaneet. Suomessa Perussuomalaiset eivät kuitenkaan ole ääriliike eivätkä muodosta uhkaa demokratialle. Puolue tulee löytämään pysyvän paikkansa puoluekentässä ja myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Koko maailma on murroksessa. Vanhat poliittiset asetelmat sekä finanssi- ja talouselämän rakenteet järkkyvät. Maailman ilmasto ja luonto eivät kestä väestöräjähdystä ja liiallista kulutusta sekä jatkuvasti pahenevaa saasteongelmaa.

Ilmastonmuutoksen sekä kasvavan pakolaisongelman vaatimat toimet eivät edisty ilman johtavien maiden yhteistyötä ja yhteistä päämäärää. Suomi voi tehdä oman osansa ja myös viedä maailmalle uutta teknologiaa ja osaamista, jotka tuottavat meille työpaikkoja ja vientituloja.

Kahtiajako, eriarvoistuminen ja vastakkainasettelu on myös Suomessa jatkanut kasvuaan. Perustuslakimme säätää kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisista perusoikeuksista sekä oikeusvaltiosta. Vakavaa huolta on kannettava niistä tilanteista, joissa nämä kansanvallan ja demokratian peruspilarit ovat uhattuna.

Vihapuheista ja ääriliikkeiden valtapyrkimyksistä on päästävä eroon. Yhteiskunnan turvallisuus ja kaikkien kansalaisten oikeusturva on aina ykkösasia. Suomalainen kansanvaltainen demokratia on osoittanut vahvuutensa monina vaikeina aikoina. Sitä tarvitaan myös alkavalla 2020-luvulla.

2020-luvulla on edessä monia suuria uudistuksia ja tehtäviä, joista selviytyminen vaatii yli puoluerajojen ja hallituskausien menevää yhteistyötä ja yhteisvastuuta.

Suomen on itse työllään ja osaamisellaan ansaittava arvostuksensa, menestyksensä ja paikkansa muuttuvassa maailmassa. Suomella on hyvät eväät ja mahdollisuudet menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Työ tekijänsä palkitsee.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku