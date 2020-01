Lukijalta: Musiikkitalolle on kaksi realistista paikkaa

Juuri ennen joulua kaupunkilaisille tarjottiin mukavaa ajattelemisen ja mielipiteen muodostamisen aihetta pitkiksi pyhiksi: minne Turun uusi maamerkki eli konserttitalo/musiikkitalo pitäisi rakentaa?

Eiköhän jätetä kaksi asiaa jo kokonaan keskustelun ulkopuolelle: Ei kannata esittää mielipiteitä, joissa koko hanke yritetään osoittaa tarpeettomaksi eikä esitetä nykyisen konserttitalon remontoimista.

Jokainen, joka on käynyt TFO:n konserteissa viime vuodet voi todistaa, että liput kannattaa varata ajoissa eikä mennä puoli tuntia ennen konsertin alkamista niitä ostamaan, sillä lähes varmasti niitä ei ole enää tarjolla.

Kun kustannuksia tuodaan julkisuuteen, niin kannattaa muistaa Kaupunginteatterin remontti: sehän maksoi yli 40 miljoonaa. Jos uskotaan uuden talon kustannusten olevan 57,5 miljoonaa euroa, niin uskokoon siihen kuka vain haluaa.

Uuden talon rakentamisesta on jo päätetty, mutta paikkaa harkitaan vielä. Mikä olisi paras ratkaisu?

Turun Sanomien jutussa 23.12. lueteltiin useitakin mahdollisuuksia uuden konserttitalon sijainniksi. Arvioin jättämällä varsinaiset perusteet asiantuntijoille, että realistisia paikkoja on oikeastaan kaksi ja nekin ovat lähes vierekkäin: ns. Hämähäkkitontti ja Itsenäisyydenaukio.

On itse asiassa kummallista, että Itsenäisyydenaukiota ei ole juuri esitetty aikaisemmissa ajatuksissa julkisuudessa. Se saattaa nyt olla monella tavalla suunnittelun ykkössijassa kiinni.

Kun paikat ovat Kaupunginteatterin molemmin puolin, niin miltä niiden vertailu näyttää, kun jätetään pois samat "ansiot" – sijainti, liikennöinti ynnä muut?

Kun katsoo paikkoja joen toiselta puolelta, Hämähäkkitontti näyttää todella ahtaalta. Kalliota joudutaan louhimaan ja todennäköisesti rakentaminen veisi myös melkoisen osan joen toiselta puolelta katsottuna Kaskenkadun suuntaan jatkuvasta rinteestä.

Kallion päällä on myös maauimala. Mitä se merkitsee kallion louhimiselle, se ei ole ollut julkisuudessa esillä millään tavalla. Rinteessä tulee vastaan myös Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ravintola Samppalinna.

Jos konserttitaloa ei rakenneta tähän, niin jotakin kannattaisi paikalle suunnitella silti. Esimerkiksi 2–3-kerroksinen talo (ehkä vähän korkeampikin), jossa voisi olla näyttelytiloja, kahvio tai sitten aivan muuta.

Itsenäisyydenaukio näyttää tonttia ulkoisesti tarkastellen täysin vastakkaiselta. Julkisuudessa on arvioitu, että puistomaisen tontin muuttaminen rakennuspaikaksi saattaa olla vaikeaa.

Puistomaisuus on totta, mutta suurin osa puista on tontin reunoilla. Keskellä tonttia on vain muutama. Tontilla on lisäksi kaksi patsasta, joita todennäköisesti odottaisi siirto jonnekin muualle.

Konserttitalon rakentaminen juuri tähän nostaisi joen ja kulttuurirakennusten yhteisen näkymän kokonaisuutta arvoon arvaamattomaan. Lääninhallituksen talo saisi mielellään näkyä edelleenkin (ainakin ylimmät kerrokset). Tämän kokonaisuuden hallitseminen olisi arkkitehtisuunnittelun yksi keskeinen osa.

Jos käy niin, että nämä kaksi paikkaa ovat ne, joiden välillä ratkaisu tehdään, niin on syytä toivoa, että vaihtoehtojen arviointiin käytetään korkean tason asiantuntemusta ennen kuin kaupungin päättäjät ovat ratkaisijan paikalla.

Näin varmaan tehdäänkin ja Turusta uskon tällaista korkean tason suunnittelua kyllä löytyvän.

Kun Aurajoki on kaupungin imagolle äärettömän tärkeä, niin tätä näkökulmaa tuskin tarvitsee korostaa yhtenä tärkeimmistä. Uusi konserttitalo Aurajoen tuntumassa nostaisi jokinäkymän ja sen rannat uudelle tasolle, jonka veroista Suomessa ei ole nytkään missään.

Aurajoki ansaitsee mielestäni ykkösstatuksen Suomessa kolmella tavalla ajateltuna: se on Suomen ykköskulttuurijoki ja ykkösgourmetjoki, jonka varrella on upea ravintolamaailma. Se on joki, jolla pääsee edelleenkin liikkumaan, vaikkei omaa venettä olisikaan tullut hankittua.

Lisää uusia hankkeita on tunnetusti myös mietinnässä. Joesta muodostuisi entistä upeampi kävely- ja/tai pyöräilyreitti, jossa voisi kiertää joen molempia puolia. Se voisi alkaa Tuomiokirkon takaa ja jatkua ainakin Förille asti, jolla pääsee joen yli ja "maali" olisi sopivasti Tuomaansillalla.

Seppo Leivo