Lukijalta: Parjattu henkilöauto on monelle välttämätön

Henkilöautoa käyttävät ovat olleet ihmeissään viime päivien keskustelusta. Olemme saaneet lukea väittämiä, joiden mukaan Suomen kokoisessa maassa ei tarvita näin paljon autoja.

Pyöräilyn edunvalvoja totesi, että maaseudulla ei tarvita autoja, koska hänen mummunsakin käytti polkupyörää, ja matka joutui hyvin.

Joka päivä tuhannet ihmiset tekevät työmatkansa henkilöautolla. He eivät tee sitä huvikseen. Julkista liikennettä ei ole tai se toimii puutteellisesti.

Pääsääntöisesti työmatka kestää julkisella liikenteellä huomattavasti kauemmin kuin omalla autolla. Henkilöauto on liikkumisen ja ajankäytön kannalta voittamaton vaihtoehto.

Turussa vähennetään henkilöautojen pysäköintipaikkoja, pysäköintimaksuja korotetaan ja katuja suljetaan autoilta. Tämä toiminta näivettää Turun keskustan toimintoja. Tämän seurauksena keskustan ympärillä olevien kauppakeskusten toiminta vilkastuu. Kauppakeskuksiin pääsee helposti autolla, ja ilmaisia parkkipaikkoja on tarpeeksi.

Eräskin luonto- ja ympäristötoimittaja meni tutustumaan muutamien Euroopan kaupunkien liikennejärjestelyihin. Hän kehui tiettyä kaupunkia hienoksi, koska alue oli autoton ja pyörällä sekä kävellen oli ilo liikkua.

Hän unohti kuitenkin kertoa, että kaupunki ja valtio olivat käyttäneet satoja miljoonia euroja siihen, että autoliikenne oli sijoitettu maan alle. Kokonaisuudesta syntyi myönteinen kuva, kun kävelijät, pyöräilijät, autot ja julkinen liikenne oli otettu tasavertaisesti huomioon.

Ulkomailta tuotiin 2019 Suomeen käytettyjä autoja noin 46 000 kappaletta. Käytetyt autot ovat muutaman vuoden vanhoja.

Tuontiautoja moititaan ilmaston saastuttajiksi. Autot saastuttavat saman verran kuin aikanaan Suomesta ostetut saman ikäiset autot. Käytetty tuontiauto on ostajalle taloudellinen vaihtoehto. Auton saa vähemmällä rahalla.

Lähiaikoina on tarkoitus päättää liikenteen verotuksen uudistamisesta. Uudistamista on yritetty jo aikaisemminkin, mutta se on kaatunut kansalaisten vastustukseen.

Uudistuksen pääsyynä on valtion verotulojen ehtyminen. Sähkö- kaasu- ja hybridiautojen verohelpotukset pahentavat tilannetta. Esimerkiksi kalliin auton autovero putoaa nykyisin yli 60 000 euroa, kun auto on ladattava hybridi (sähkö+ bensiini).

Hallitus on luvannut, että ilmastonmuutoksesta johtuvat toimenpiteet ovat taloudellisesti oikeudenmukaisia. Tässä asiassa tämä periaate tulee varmaan unohtumaan.

Ilmastonmuutoksen nimissä tullaan rankaisemaan haittaveroilla niitä, jotka ajavat ikääntyneillä autoilla ja joilla ei ole varaa siirtyä uuden teknologian autoihin.

Ainoastaan äänestäjien pelko voi estää uudistuksen.

Mika Munkki

Vehmaa