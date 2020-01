Lukijalta: EU-raha jaettava tasapuolisesti

Joskus julkisesta keskustelusta syntyy käsitys, että Suomi on Euroopan unionin suhteen pelkästään maksumiehen roolissa. Näin onnettomasti ei asia onneksi kuitenkaan ole. Bryssel myös lähettää rahaa paluupostissa jäsenmailleen.

EU-rahalla tarkoitetaan lähinnä kahta eri rahastoa, Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR). EAKR:n tehtävänä on lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta ja parantaa työllisyyttä, ESR:n tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista kehittämällä.

EU-raha jaetaan aina ohjelmakausittainen. Nykyinen kausi vetelee pikkuhiljaa viimeisiään ja uusi ajoittuu vuosille 2021–2027.

Suomen kohdalla tapahtuu muutos siinä suhteessa, että vain Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat EU-kielellä kehittyneitä maakuntia, koko muu Suomi tipahtaa siirtymäalueiden luokitukseen. Varsinaiseen rahan kokonaissummaan ei uudella jaolla ole onneksi juurikaan merkitystä.

Rahan jakaminen on puhtaasti poliittinen kysymys, sillä reunaehdolla, että itäisen ja pohjoisen Suomen maakunnat saavat rahaa 30 euroa/asukas Suomen EY-liittymissopimuksen perusteella, eikä siihen rahaan voida maan hallituksen toimesta koskea.

Kun sekä Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat omassa roolissaan, poliittinen kädenvääntö käydään muun Suomen osalta, kun ensin on päältä napsaistu mainittu 30 euroa itään ja pohjoiseen.

Suomi on muuttunut kuluneen ohjelmakauden aikana paljon. Meistä on tullut entistä enemmän eurooppalaisia. Muuttoliike on edelleen voimistunut ja haastaa vakavasti väestöä menettävät alueet.

Toisaalta maahanmuutto, syrjäytyminen erityisesti kaupunkikunnissa ja monia alueita jäytävä rakenteellinen työttömyys ovat keikauttaneet perinteisen "köyhä pohjoinen ja itä, rikas etelä ja länsi" uuteen asentoon. Pohjoinen-idästä löytyy alueita, jossa menee erinomaisesti ja etelä-lännestä seutuja, jotka voivat todella huonosti.

Voimassa oleva rahojen jako ei tue uutta tilannetta. Lapissa rahaa on 106 euroa asukas/vuosi, Kainuussa 100 euroa/ asukas/, mutta Varsinais-Suomessa 7 euroa/asukas ja Kanta-Hämeessä 10 euroa/asukas.

Oulussa ja Turussa on asukkaita suunnilleen saman verran, mutta Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden hoitoon rahaa tulee nelinkertaisesti se määrä kuin Varsinais-Suomessa, vaikka työttömiä on molemmissa maakunnissa sama määrä.

Yritystukien puolella tilanne ei ole yhtään parempi. Pohjois-Karjalassa yritystukia on ollut jakaa noin 13 000 euroa/maakunnassa sijaitseva yritys, kun vastaava luku Varsinais-Suomessa on 600 euroa/yritys.

Erästä lappilaista firmaa on tuettu suuremmilla summilla kuin Varsinais-Suomessa on rahaa ollut käytettävissä kaikkien täkäläisten yritysten tukeen yhteensä koko ohjelmakauden aikana.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on antanut esityksen tekemisen uutta ohjelmakautta varten maakuntien liitoille ja Ely-keskuksille. On toivottavaa, että yhteinen näkemys löytyy ja nykyisen jaon epäoikeudenmukaisuus tunnustetaan.

Suomea pitää kehittää niin, että ihmiset tuntevat tulevansa kaikissa Suomen osissa oikeudenmukaisesti kohdelluksi.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja