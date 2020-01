Lukijalta: Miksi muut vievät aseita mutta Suomi ei?

Turun Sanomat kirjoitti 2.1. uusien asevientilupien Turkkiin ja Saudi-Arabiaan olevan edelleen jäissä.

Miten meillä Suomessa on varaa tällaisiin vientiämme kutistaviin kieltoihin? Se on suorastaan järjetöntä.

Suomalaiset aseet on maailmalla erittäin haluttuja muun muassa erinomaisen laatunsa takia. Niitä meinisi kaupaksi niin paljon kuin ehditään valmistaa.

Jokainen voi esimerkiksi miettiä, kun katselee maailmalta tulevia uutiskuvia, että siellä on Venäjältä alkuisin olevan Kalashnikov-rynnäkkökiväärin ja sen kopioiden kanssa poseeraavia. Samoin on myös muun muassa ruotsalaisten, amerikkalaisten ynnä muiden valmistamia aseita. Mutta yksi puuttuu, suomalainen Valmetin tai Sakon valmistama rynnäkkökivääri ei kuvissa esiinny, vaikka voidaan melko yksioikoisesti todeta, että suomalainen on noita huomattavasti parempi.

On järjetöntä estää aseiden vientiä, hukata valtavat markkinat ja antaa naapurimaille tilaisuus.

Toki muun muassa naapurimme Ruotsi ja Venäjä myhäilevät, että hyvä Suomi, saamme omia tuotteitamme kaupaksi.

Luulenpa, että Sakon italialainen omistaja Beretta harkitsee tälläkin hetkellä vakavasti tuotannon siirtämistä Italiaan.

No onneksi meillä Suomesa raha tulee automaatista ja sähkö töpselistä, joten meillä on varaa menettää parasta osaamistamme, on sitten kyse aseiden valmistamisesta tai sellutehtaasta.

Ari Hyvönen

Kausala