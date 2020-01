Lukijalta: Masentuneen hoitoa ja työhön paluun tukea on tehostettava

Ammattioikeudet kaikille psykoterapeuteille!

Kirjoituksessa lukee:



"Masennuspotilaan hoidossa on hyödynnettävä vaikuttaviksi osoitettuja hoitokeinoja varhaisvaiheen psykoterapioista pitkiin terapioihin, lääke- ja neuromodulaatiohoitoihinn."



2.1.2020 julkaistiin Turun Sanomissa mielipidekirjoitus, jossa kerrottiin, miten Valvira evää kyseenalaisesti psykoterapeutin ammattioikeudet HPI--UWEn psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneilta samaan aikaan, kun nimike myönnetään samoin menetelmin ja suppeammin koulutetuille.



Blogissa valtiovaltiossa.wordpress.com on laskettu, että yli tuhat Kelan kuntoutuspsykoterapiaa jää toteutumatta joka vuosi, kun 300 psykoterapeuttia on ilman oikeuksia. Etusivulta löytyy linkki tekstiin sekä muuta tietoa.



Valviran toiminta vaikuttaa kansanterveyteen sekä mm. työurien pituuden vuoksi myös kansantalouteen.

