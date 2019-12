Lukijalta: Ammattinimike jäi saamatta perustelluista syistä

Turun Sanomien 22.12. haastattelu kahden Helsingin psykoterapiainstituutista valmistuneen tilanteesta sisälsi useita yksityiskohtia, joita on syytä oikaista toisenlaisella opiskelijanäkökulmalla.

Opiskelijoiden kannalta ongelmallisesta tilanteesta on vastuussa ensisijaisesti Helsingin Psykoterapiainstituutti (HPI) ja sen koulutusjohtaja.

HPI on kampanjoinut omaa totuuttaan hiljattain muun muassa mielenosoituksella, blogikirjoituksilla, lähestymällä lehdistöä ja valjastamalla tähän tehtävään opiskelijoitaan. Kaikella tällä on tarkoitus hämärtää vastuukysymyksiä, mustamaalata Valviraa ja vaikuttaa omaan juridiseen asemaan.

HPI on niittänyt kyseenalaista mainetta jo 2011 käyttämiensä kouluttajien epäpätevyydestä johtuen. Valvira jousti tuolloin omissa hyväksymiskriteereissään pelätessään oikeusasteet tukkivaa opiskelijoiden valitusryöppyä.

Tämä oli Valviralta karhunpalvelus nykyistä sotkua ajatellen. Myöhemmin kouluttaja käytti röyhkeästi markkinointipuheena juuri sitä, miten koulutuksista on valmistuttu ennenkin.

Opiskelijoita vakuutettiin jopa ministeri Risikon sähköpostivastauksella, joka otti periaatteen tasolla kantaa siihen, ettei suomalaisen ja ulkomaalaisen koulutuksen välillä tehdä eroa.

Varsinainen ongelma ei missään vaiheessa ole kuitenkaan ollut ulkomainen yliopisto sinänsä, vaan koulutuksen puutteellinen rakenne erityisesti koulutustyönohjauksen ja koulutettavien oman koulutuspsykoterapian osalta.

Valviran täydennysvaatimuksiin HPI ja koulutusjohtaja suhtautuivat myöhemmin lähinnä ylimielisesti. Vaikka täydennykset kouluttajan toimesta toteutettiin, ne tehtiin ala-arvoisesti.

Opiskelijana sain Valviran näkemyksen koulutuksesta tietooni vasta syksyllä 2017 valmistumiseni jälkeen. Valvira toimitti laajan selvitykseensä perustuvan kirjelmän kaikille valmistuneille opiskelijoille niistä perusteista, joiden vuoksi koulutusta ei voida pitää psykoterapeutin nimikkeeseen oikeuttavana.

Muistio oli tyhjentävä ja vastasi täysin sitä kokemusta, joka itselläni oli HPI:n opinnoista.

Valviran moittiminen oman tehtävänsä hoidosta on tuntunut naurettavalta sen sijaan, että opiskelijat yhdistäisivät voimansa omien oikeuksiensa ajamiseen kuluttajina.

Haastatellut toistavat koulutusjohtajan liturgiaa koulutuksen lainmukaisuudesta ja asetuksenmukaisuudesta. Asetuksen tasolla ei Suomessa kuitenkaan psykoterapeuttikoulutuksien yksityiskohtia määrätä, vaan sen tekee psykoterapiakoulutusten yliopistokonsortio.

HPI:n osalta ulkomaalaisen yliopiston valikoituminen yhteistyökumppaniksi ei ole sattumaa: näin tiettyjen kriteerien tarkkaa valvontaa on voitu hämärtää ja vaatimuksista luistaminen on mahdollistanut edullisemman kokonaishinnan, jolla koulutus on tehty houkuttelevaksi. Lisäksi olen kuullut suomalaisilta yliopistoilta, ettei HPI:n koulutusjohtajan kanssa ole oltu halukkaita yhteistyöhön.

Haastatellut opiskelijat toteavat joidenkin opiskelijoiden kriittisten mielipiteiden johtuvan siitä, "ettei ratkaisukeskeinen psykoterapia ole kaikkien juttu". Tulkintana se on varsin naiivi. Tämän kaltaisilla kommenteilla myös koulutustaho on halunnut aiemminkin suunnata huomiota epäolennaisuuksiin ja hämärtää tosiasioita.

Koulutuksen kesken jättäminen on ollut monille opiskelijoille hyvin raskas päätös, joka on perustunut faktoihin.

Petettyjen opiskelijoiden oikeusturva koulutuspalvelun ostajina on tällä hetkellä poliisin syyteharkinnan ja KHO:n käsissä.

Psykoterapeuttien pätevyysvaatimuksia on jatkossakin syytä valvoa huolella, sillä psykoterapeutilla on itsenäisenä ammatinharjoittajana suuri vastuu hoidettavistaan.

Gurli Simonsen