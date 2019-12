Lukijalta: EU:n asedirektiivi, osa 2: Komission kosto

Koskapa EU-komission kaavaileman asedirektiivin vaikutukset jäivät komission kannalta suurelta osin ns. suutariksi, eli kaavaillut laajamittaiset, lainkuuliaisten kansalaisten laillisten ja luvallisten ampuma-aseiden takavarikoinnit eivät täysin toteutuneet, on komissio lähtenyt hakemaan kiertotietä lainkuuliaisten metsästäjien ja ampumaurheilun harrastajien kiusaamiseksi.

Terrorismiin tai muuhun rikollisuuteen tälläkään ei ole mitään vaikutusta, mutta nyt komissio vetoaakin kansanterveyteen, alkuperäisen ideansa toteuttamisen keppihevosena.

EU-komissio esittää lyijyn täyskieltoa kosteikkoalueilla metsästyksessä, ampumaurheilussa ja kalastuksessa. Esimerkiksi ongensiiman lyijypaino kiellettäisiin, merkittävänä terveysriskinä.

Brysselistä käsin on arvioitu, että 75 prosenttia Suomesta on kosteikkoa. Unholaan jostain syystä jää se, että Suomessa kiellettiin jo vuonna 1996 lyijyn käyttö vesilinnustuksessa.

Lyijy on tietysti myrkkyä, jos sitä syö tai juo tai hengittää.

Lyijy on myös alkuaine, jota esiintyy maaperässä. Tiettävästi kuitenkaan alueilla, joilla lyijyä maaperässä on, ei esiinny esimerkiksi tylsämielisyyttä tai lyijymyrkytyksestä johtuvia kuolemantapauksia enempää kuin missään muuallakaan.

Totta on myös, että joiltakin suosituilta vesilinnustuspaikoilta on löytynyt lintuja, jotka ovat kuolleet lyijymyrkytykseen syötyään pohjasta sinne vuosikymmenien aikana kertyneitä lyijyhauleja. Mutta Suomessa lyijyn käyttö vesialueilla kiellettiin siis jo vuonna 1996! Pitääkö se nyt kieltää uudestaan?

Lyijyluodeilla ja -hauleilla on metsästetty ja syöty sitä lihaa jo pian tuhat vuotta. Luulisi, että olisimme kuolleet myrkytyksiin jo ajat sitten.

Vielä erikoisemmaksi komission esitys tulee, kun se vaatii myös ampumaradoille lyijykieltoa, perusteena tietysti että koko Suomi on kosteikkoaluetta.

Mikähän kumma eläin tulee ampumaradoille vasiten lyijyä syömään?

Lyijy on myrkky, mutta se ei liukene veteen. Jos muuta väitetään, näyte on helppo ottaa niistä vesistöistä, joissa vesilintujen on todettu kuolleen lyijymyrkytykseen. Jos lyijypitoisuus niissä vesissä todellakin todetaan ihmiselle vaaralliseksi, niin ne vedethän pitää heti julistaa käyttökieltoon! Ja jos niin käy, tulen syömään hattuni Turun torilla.

Tommi Salonen

Rauma