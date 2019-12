Lukijalta: Uudenmaan ratkaisu tuhoaa maakunnan käsitteen

Maan hallitus kertoi torstaina 19.12. Uuttamaata koskevasta soteratkaisusta. Esitys tarkoittaa, että nykyinen maakunta jaetaan neljään itsehallinnolliseen alueeseen ja sen lisäksi Helsinki vastaisi itsenäisesti soten ja pelastustoimen järjestämisestä.

Ensilukemalla ratkaisu kuulostaa ihan järkevältä, mutta seikkaperäinen selvittäminen kertoo muuta.

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa maa jaetaan 18 maakuntaan, joiden tehtävä on tulevaisuudessa järjestää sotepalvelut ja pelastustoimi. Uudenmaan ratkaisun itsehallinnollisia alueita ei hallituksen ohjelma tunne.

Aiheellinen kysymys kuuluu, kasvaako maakuntien lukumäärä neljällä, syntyykö uusi hallintohimmeli nimeltä itsehallinnollinen alue vai onko kyse jostakin muusta.

Hyvän hallinnon keskeisin tunnusmerkki on ymmärrettävyys. Nyt tehty esitys ei sellainen ole. Kansalaisten on täysin mahdotonta pysyä hallituksen ajatuksenjuoksun perässä.

Suurin virhe hallitusohjelmassa on tehty siinä, että sotepiirejä (sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi) on päätetty nimittää maakunniksi. Kyse on ollut ilmeisesti poliittisesta kompromissista. Joillekin on ollut tärkeää kutsua maakunnaksi sellaista tulevaa hallintohimmeliä, joka ei eurooppalaisittain ole maakunta.

Perustuslaki edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhoidosta vastaavassa organisaatiossa järjestetään vaalit, ellei valtio ota sotea hoitaakseen. Niin on tarkoitus tehdä myös Uudenmaan "itsehallinnollisilla alueilla".

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Uudenmaan neljä uutta aluetta ovat maakuntia, vaikka hallitus nimittää niitä häveliäisyyssyistä itsehallinnollisiksi alueiksi. Eli maakuntien määrä kasvaa.

Se hämmentää. Ainakin Varsinais-Suomessa on perinteisesti ajateltu, että maakuntien määrää tulisi vähentää, ei lisätä.

Muualla Euroopassa maakunta tekee paljon muutakin kuin sotea ja pelastusta.

Jos mennään Uudenmaan ratkaisun mukaan, tuhotaan Suomessa lopullisesti ajatus laaja-alaisesta maakunnasta. Ei voi ajatella, että Vantaa-Keravan maakunta (kuulostaako hassulta, mutta totta) voisi vastata maakuntakaavoituksesta tai EU-rahasta, tai jostakin muusta maakunnan perinteisestä tehtävästä.

Maan hallitus voi halutessaan korjata ohjelmaansa milloin vain. Ja niin se joutuu tekemään, jos maakuntien määrää kasvatetaan.

Paljon helpompaa olisi tehdä sellainen muutos, että sotea järjestävää organisaatiota ei kutsuttaisi maakunnaksi. Nimen on hyvä kertoa mitä talossa oikeasti tehdään. Nimi maakunta soten yhteydessä johtaa harhaan.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja