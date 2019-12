Lukijalta: Köyhiä ei saa unohtaa

Olen kokenut kovia, joskus on tuntunut siltä, että jokainen päivä, tunti, minuutti ja sekunti on liikaa. Kuitenkin olen elänyt vain hetki kerrallaan ja uskonut huomispäivän nousuun ja että uusi elämä voittaa.

En kadehdi niitä kansalaisia, jotka saavat enemmän päivärahaa ja eläkettä. En ole joutunut kokemaan vilua tai nälkää, puutetta tai kurjuuttakaan. Lääkkeisiin ja vaatteisiin on ollut varaa.

Silti on syytä huomioida kovaosaisia ja köyhien asiaa. Kuitenkin Suomessa on niitä, jotka saavat laskea rahansa tarkkaan, jotta ne riittävät ateriaan, kun taloudellinen tilanne on säästöliekillä ja saavat pientä eläkettä.

Siitä huolimatta, että itse kuulun ja moni muukin kuuluu köyhälistöön, en ole niitä miehiä, jotka uskovat, että tulossa on uusi pula-aika. Suomessa palkkataso on Euroopan neljänneksi korkein.

Kuulun kuitenkin niihin toisinajattelijoihin, jotka ajattelevat, ettei tule ottaa velkaa lisää, vaan tulee tehdä ikäviä säästöjä vuoden 2020 valtion, kuntien ja kaupunkien talouteen.

Aki-Elmeri Seppänen

sosionomi

Turku