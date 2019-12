Lukijalta: Yhdyskuntatyöryhmä suosittaa koulun säilyttämistä Lausteella

Varissuon-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä on asiantuntijaverkosto, jossa kaikki alueen merkittävät toimijat ovat edustettuina. Koulut, päiväkodit, huoltoyhtiöt, kirjastot, sosiaalitoimi, korttelipoliisi, yhdistykset ja kaupungin aluetyö ovat yhdyskuntatyöryhmässä käsitelleet itäisen Turun ajankohtaisia asioita jo kolmekymmentä vuotta. Yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtajan tehtäviin astuu vuonna 2020 Yhdessä-yhdistys.

Lähialuettaan monipuolisesti palvellut mutta huonokuntoinen Lausteen koulu siirrettiin kesällä parakkeihin, ja nuorisotila siirtyi samalla Skanssiin. Tilaratkaisua koskeva selvitys lähtee seuraavaksi lautakuntien käsittelyyn. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty koulutoiminnan siirtämistä Skanssiin.

Aluetyöryhmä pitää tärkeänä, että lähiö on kylä ja että kylässä on koulu. Tästä periaatteesta luopuminen olisi ristiriidassa syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen vastaisen ohjelman kanssa, johon kaupunki on sitoutunut.

Turvallinen lähikoulu ja pienen kulkijan mittoihin sopiva koulutie ovat lapsen oikeus: välitunnilla alkaneet leikit voivat illalla jatkua omalla pihalla. Alakoulussa luodut ystävyyssuhteet voivat kannatella aikuisuuteen saakka.

Kannatamme sellaista tilaratkaisua, joka säilyttää kyläkoulun Lausteella.

Muhiadin Hersi

Yhdessä-yhdistyksen puheenjohtaja