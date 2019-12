Lukijalta: Lahja hallitukselle

Hallitus haluaa öljylämmittäjistä eroon. No, osoitetaan joulumieltä ja annetaan se heille joululahjana, kun Olkiluoto 3 taas kerran siirtyi tulevaisuuteen.

Kaikki ne, joiden öljykattilassa on 6 kW:n sähkövastus (melkein kaikissa on) kävelevät kattilahuoneeseensa, laittavat vastuksen päälle ja kiertävät sen termostaatin viisi astetta kattilatermostaattia suuremmalle. Näin kattila toimii sähköllä, hallitus kiittää (?), luonto pelastuu (?) eikä tule suuria investointikustannuksia eläkeläisille.

Tämä tarkoittaa 130 000 x 6 kW = 780 MW:n huipputehon lisäystä Suomen sähköverkostolle eli puolet tuosta Olkiluoto 3:n joskus saatavasta tehosta.

Media kirjoittaa harhaanjohtavasti energiantuotannosta vuositasolla (TWh), kun ongelma on käytettävissä oleva huipputeho (MW), joka nykyisin on vähän yli 15 000 MW. Öljylämmityksen sisältämä tehoreservi on siis yli viisi prosenttia huipputehontarpeesta.

Onkohan hallitus tästä tietoinen?

Jos on, niin ymmärtääkö se, mitä menetetään öljylämmityksen myötä?

Mauri Mattsson

Turku